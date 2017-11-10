Задорнов останется в памяти как яркий и обаятельный артист, заявил Медведев

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семье писателя и сатирика Михаила Задорнова в связи со смертью артиста; глава правительства отметил, что его обаяние и неординарность надолго останутся в памяти тех, кто его знал.

В пятницу стало известно, что Задорнов, который в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием, скончался на 70-м году жизни.

"Михаил Николаевич был талантливым писателем, мастером острого слова и мгновенной импровизации. Он обладал своей позицией, системой ценностей, очень личным взглядом на происходящее. Все это было в его книгах, рассказах, миниатюрах и монологах", — говорится в телеграмме Медведева, опубликованной на сайте кабмина.

Медведев отметил, что зрители любили Задорнова, с удовольствием приходили на его концерты, смотрели телепередачи с его участием и "отдавали должное его тонкому чувству юмора, остроумным наблюдениям и метким характеристикам".

"Яркий, обаятельный и неординарный — таким он останется в сердцах всех, кто знал и ценил его", – заключил премьер.