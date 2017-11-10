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Культура

Выходные в Москве: советский модернизм, Gus Gus и ретроспектива Фароки

17:3410.11.2017
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© Фото : предоставлено Russian Synth CommunityИсландская группа Gus Gus. Архивное фотоИсландская группа Gus Gus. Архивное фото
© Фото : предоставлено Russian Synth Community

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Выставка "Модернизм без манифеста" в Московском музее современного искусства, концерты исландской электронной группы Gus Gus и американцев Brazzaville и ретроспектива немецкого режиссера Харуна Фароки пройдут в Москве в выходные.

Выставки

На "Красном октябре" открылась выставка фотоконкурса Istanbul Photo Awards. На ней можно будет увидеть фоторепортаж победителя Ариса Мессениса "Смерть в Средиземноморье" для агентства "Франс пресс", а также спортивные фоторепортажи Патрика Смита, портреты жертв домашнего насилия Марии Гельман, "Кормление сирот орангутангов" Кемала Джуфри, фотосерию Джонни Миллера о поле для гольфа Папуа Сьюголума и "Уличные тренировки в Газе" Хосама Салема — молодого фотографа-фрилансера, который победил в номинации, введённой только в этом году — "Юный фотокорреспондент".

Посетительница в Государственной галерее на Солянке. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Выставка "Боюсь" открывается в галерее на Солянке
В Московском музее современного искусства выставка "Модернизм без манифеста" исследует проблему модернизма в советском искусстве. Первая выставка проекта представит более 250 предметов отечественного искусства: живопись, скульптуру, станковую и архитектурную графику, эскизы театральных декораций — как известных мастеров (Аристарх Лентулов, Петр Кончаловский, Александр Осмеркин, Надежда Удальцова и многих других), так и "невидимых" после 1932 года художников, пожертвовавших связью со зрителем ради формальных и пластических экспериментов.

Экспозиция покажет разнообразие советского модернизма, преемственность между отдельными точками в истории российской культуры и проследит ряд сквозных тенденций, восходящих к началу столетия. Кураторские тексты, сопровождающие каждый из 14 блоков выставки, погружают зрителя внутрь проведенной аналитической работы и раскрывают исторический контекст рассматриваемого явления, показывая его связь с художественными поисками предыдущих поколений и тот импульс, который он дал следующим.

Концерты

Здание Российского академического молодежного театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Молодежном театре состоится премьера концерта-мистерии "Алеко"
В субботу в Москву снова приедет исландская электронная группа Gus Gus. Их вышедший шесть лет назад альбом "Arabian Horse" стал заметным явлением в мире танцевальной электроники. Композиции на стыке хауса девяностых и городского соула в духе Massive Attack влюбили в себя огромное количество приверженцев самой разной музыки. На этот раз они представят своим поклонникам новый альбом "Lies are more flexible".

В Центральном доме художника в честь своего двадцатилетия выступит самая романтичная группа Америки Brazzaville. "Brazzaville – это идеальный саундтрек для путешествий, где каждая песня — маленький рассказ о дальних уголках земного шара, пережитых приключениях, несбывшихся мечтах и безграничной любви", — отмечают организаторы.

В Доме музыки даст концерт оркестр Гленна Миллера под управлением Вила Салдена. Американский тромбонист и аранжировщик Гленн Миллер впервые собрал свой коллектив в 1937 году. Оркестр моментально завоевал популярность – музыканты буквально разрывались между репетициями, выступлениями на радио в прямом эфире и вечерними концертами. За несколько лет оркестр Гленна Миллера записал и выпустил более двухсот новых композиций.

"Спустя многие годы голландский пианист Вил Салден собрал свой оркестр из музыкантов, влюбленных в музыку Миллера. Сегодня коллектив, в состав которого вошли лучшие инструменталисты Западной Европы, гастролирует с неизменным успехом, исполняя не только знаменитые композиции Гленна Миллера, но и любимые джазовые стандарты", — подчеркивают в Доме музыки.

Кино

Отснятая кинопленка. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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В Москве откроется ретроспектива фильмов немецкого режиссера Харуна Фароки
В Центре документального кино и Третьяковской галерее проходит ретроспектива немецкого режиссера Харуна Фароки. Немецкий режиссер, художник, критик и медиа-теоретик Харун Фароки является первопроходцем в жанре кино- и видео-эссе, а также одним из главных представителей критического кинематографа и визуального искусства второй половины XX века. Фароки всю жизнь исследовал роль визуальных технологий и оптических медиа в экономике и производстве, изучал войну и механизмы контроля и подавления.

В прокат вышла французская комедия со звездой фильма "1+1" Омаром Си. В 1950-е карманник и авантюрист Нок, скрываясь от "коллег" в небольшом французском городке Сен-Морис, устраивается врачом. Он придумал хитрый, но простой план, как не остаться без средств к существованию: лечить здоровых людей от несуществующих у них болезней. Нок — мастер в искусстве манипуляции и соблазнения — почти достиг желанной цели, если бы не два небольших затруднения: он влюбился, а на пороге неожиданно появился друг из прошлого, который намерен рассказать всю правду о докторе.

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