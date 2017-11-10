В Москве открылась выставка Istanbul Photo Awards

На открытии выставки победителей международного конкурса Istanbul Photo Awards 2017 в Москве. 9 ноября 2017

На открытии выставки победителей международного конкурса Istanbul Photo Awards 2017 в Москве. 9 ноября 2017

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Москве открылась выставка фотографий лауреатов престижного конкурса Istanbul Photo Awards, где представлены в том числе работы специального корреспондента МИА "Россия сегодня" Алексея Филиппова.

Его фотографии из цикла "На кончиках пальцев", куда вошли снимки, сделанные во время 31-х летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, заняли второе место в номинации "Спорт (серия)".

Фотоконкурс, который проводится уже третий год подряд, организован турецким агентством Anadolu.

Открывая выставку, Ахмет Сель — главный редактор отдела визуальных новостей агентства отметил, что Россия входит в число стран, откуда в адрес организаторов поступает наибольшее число заявок.

"За это время многие российские фоторепортеры добились наград Istanbul Photo awards, поэтому мы рады показать выставку именно в Москве", — сказал Сель.

Среди лауреатов конкурса 2017 года, помимо Алексея Филиппова — еще двое представителей России: Мария Гельман стала победителем в серии "Портреты" с проектом "Женщины-жертвы" ("Ты-моя") о женщинах, ставших жертвами домашнего насилия, а Елена Аносова с проектом о жизни в поселке на реке Нижняя Тунгуска заняла второе место в серии "Природа и окружающая среда".

Выставка продлится до 19 ноября.