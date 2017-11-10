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Культура

В Москве открылась выставка Istanbul Photo Awards

15:5710.11.2017
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа открытии выставки победителей международного конкурса Istanbul Photo Awards 2017 в Москве. 9 ноября 2017На открытии выставки победителей международного конкурса Istanbul Photo Awards 2017 в Москве. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Москве открылась выставка фотографий лауреатов престижного конкурса Istanbul Photo Awards, где представлены в том числе работы специального корреспондента МИА "Россия сегодня" Алексея Филиппова.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Алексей Филиппов победил в Istanbul Photo Awards с серией фотографий “На кончиках пальцев
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Фотокорреспондент "Россия сегодня" взял Photo Istanbul Awards

Его фотографии из цикла "На кончиках пальцев", куда вошли снимки, сделанные во время 31-х летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, заняли второе место в номинации "Спорт (серия)".

Фотоконкурс, который проводится уже третий год подряд, организован турецким агентством Anadolu.

Открывая выставку, Ахмет Сель — главный редактор отдела визуальных новостей агентства отметил, что Россия входит в число стран, откуда в адрес организаторов поступает наибольшее число заявок.

"За это время многие российские фоторепортеры добились наград Istanbul Photo awards, поэтому мы рады показать выставку именно в Москве", — сказал Сель.

Среди лауреатов конкурса 2017 года, помимо Алексея Филиппова — еще двое представителей России: Мария Гельман стала победителем в серии "Портреты" с проектом "Женщины-жертвы" ("Ты-моя") о женщинах, ставших жертвами домашнего насилия, а Елена Аносова с проектом о жизни в поселке на реке Нижняя Тунгуска заняла второе место в серии "Природа и окружающая среда".

Выставка продлится до 19 ноября.

Работы призера Photo Istanbul Awards фотокорреспондента Алексея Филиппова
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСерия фотографий специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Алексея Филиппова под названием "На кончиках пальцев" заняла второе место в категории "Спортивные истории" конкурса Istanbul Photo Awards. На фото: Элефтериос Петруниас, представляющий Грецию, на разминке перед выполнением упражнений на кольцах.Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Алексей Филиппов победил в Istanbul Photo Awards с серией фотографий “На кончиках пальцев
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Серия фотографий специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Алексея Филиппова под названием "На кончиках пальцев" заняла второе место в категории "Спортивные истории" конкурса Istanbul Photo Awards. На фото: Элефтериос Петруниас, представляющий Грецию, на разминке перед выполнением упражнений на кольцах.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЭто уже вторая победа фотографа Алексея Филлипова в этом международном конкурсе новостных и спортивных фотографий. На фото: российский спортсмен Николай Куксенков выполняет упражнения на коне в командном многоборье среди мужчин.Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Алексей Филиппов победил в Istanbul Photo Awards с серией фотографий “На кончиках пальцев
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Это уже вторая победа фотографа Алексея Филлипова в этом международном конкурсе новостных и спортивных фотографий. На фото: российский спортсмен Николай Куксенков выполняет упражнения на коне в командном многоборье среди мужчин.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСерия снимков "На кончиках пальцев" была сделана на XXXI летних Олимпийских играх в Бразилии в 2016 году. На фото: спортсменка из Канады Изабелла Онишко, выполняющая упражнения на бревне в финале соревнований по спортивной гимнастике среди женщин.Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Алексей Филиппов победил в Istanbul Photo Awards с серией фотографий “На кончиках пальцев
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Серия снимков "На кончиках пальцев" была сделана на XXXI летних Олимпийских играх в Бразилии в 2016 году. На фото: спортсменка из Канады Изабелла Онишко, выполняющая упражнения на бревне в финале соревнований по спортивной гимнастике среди женщин.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСпортсмен из США Александр Наддур, завоевавший бронзовую медаль в упражнениях на коне на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин, на церемонии награждения XXXI летних Олимпийских игр.Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Алексей Филиппов победил в Istanbul Photo Awards с серией фотографий “На кончиках пальцев
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Спортсмен из США Александр Наддур, завоевавший бронзовую медаль в упражнениях на коне на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин, на церемонии награждения XXXI летних Олимпийских игр.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРуки российской спортсменки Марии Пасеки, завоевавшей серебряную медаль в опорном прыжке на соревнованиях по спортивной гимнастике среди женщин.Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Алексей Филиппов победил в Istanbul Photo Awards с серией фотографий “На кончиках пальцев
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Руки российской спортсменки Марии Пасеки, завоевавшей серебряную медаль в опорном прыжке на соревнованиях по спортивной гимнастике среди женщин.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСпортсменка из Великобритании Руби Хэрролд во время соревнований по спортивной гимнастике в командном многоборье среди женщин.Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Алексей Филиппов победил в Istanbul Photo Awards с серией фотографий “На кончиках пальцев
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Спортсменка из Великобритании Руби Хэрролд во время соревнований по спортивной гимнастике в командном многоборье среди женщин.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкУчастница соревнований по спортивной гимнастике, россиянка Алия Мустафина во время тренировки на Олимпийской арене Рио.Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Алексей Филиппов победил в Istanbul Photo Awards с серией фотографий “На кончиках пальцев
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Участница соревнований по спортивной гимнастике, россиянка Алия Мустафина во время тренировки на Олимпийской арене Рио.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСпортсмен Олег Степко из Азербайджана выполняет упражнения на перекладине в квалификации среди мужчин на XXXI летних Олимпийских играх.Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Алексей Филиппов победил в Istanbul Photo Awards с серией фотографий “На кончиках пальцев
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Спортсмен Олег Степко из Азербайджана выполняет упражнения на перекладине в квалификации среди мужчин на XXXI летних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСпортсмен из Румынии Андрей Мунтян готовится к выполнению упражнений на брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин.Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Алексей Филиппов победил в Istanbul Photo Awards с серией фотографий “На кончиках пальцев
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Спортсмен из Румынии Андрей Мунтян готовится к выполнению упражнений на брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГимнаст Марсель Нгуен, представляющий Германию, выполняет упражнения на брусьях в квалификации среди мужчин на XXXI летних Олимпийских играх в Рио.Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Алексей Филиппов победил в Istanbul Photo Awards с серией фотографий “На кончиках пальцев
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Гимнаст Марсель Нгуен, представляющий Германию, выполняет упражнения на брусьях в квалификации среди мужчин на XXXI летних Олимпийских играх в Рио.
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