Шакира повредила голосовые связки и отменила концерты в Европе

Изначально Шакира отменила концерт в немецком Кельне 8 ноября. Затем она написала, что надеялась на то, что сможет восстановить голос до запланированного на пятницу концерта в Париже.
"Последние несколько дней я посвятила тому, чтобы вылечить голосовые связки. Я очень надеялась поправиться и спеть в Париже. Тем не менее, к моему огорчению, это оказалось невозможно, и мои доктора посоветовали поберечь голос", — написала певица.
Шакира сообщила, что отменяются ноябрьские концерты в Париже, Антверпене и Амстердаме. "Мы работаем над тем, чтобы утвердить новые даты", — добавила она.
С испанцем Жераром Пике Шакира познакомилась в 2010 году на Чемпионате мира по футболу в ЮАР, где она исполняла официальный гимн турнира "Waka Waka — Time for Africa". Жерар Пике тогда снялся в клипе на эту песню. На фото: Жерар Пике вышел на сцену во время концерта Шакиры в Барселоне, 29 мая 2011 года.
Официально отношения с футболистом певица подтвердила 29 марта 2011 года, опубликовав на своей странице в Facebook их совместное фото с подписью: "Представляю вам мое Солнце". На фото: Шакира на церемонии вручения премии NRJ Music Awards, 28 января 2012 года.
На фото: Шакира получает премию Хрустальный приз за свою благотворительную работу из рук председателя фонда Schwab Хильды Шваб в день открытия Всемирного экономического форума в Давосе, 16 января 2017 года.
Шакира является послом доброй воли ЮНИСЕФ, а также основателем организации Pies Descalzos Foundation, помогающей детям Колумбии с образованием.
На фото: Шакира получает премию Хрустальный приз за свою благотворительную работу из рук председателя фонда Schwab Хильды Шваб в день открытия Всемирного экономического форума в Давосе, 16 января 2017 года.
В сентябре 2012 года певица сообщила журналистам, что они с Пике ждут первенца. На фото: Жерар Пике и Шакира с главным трофеем Кубка Испании по футболу, после того, как в финале "Барселона" выиграла у команды "Атлетик Бильбао", 30 мая 2015 года.
Сын Шакиры и Жерара Пике Милан появился на свет 22 января 2013 года в одной из клиник Барселоны. Счастливый отец тут же сообщил в своем твиттере, что "Милан стал с самого рождения членом футбольного клуба "Барселона". На фото: выступление Шакиры в перерыве баскетбольной игры всех звезд NBA, 14 февраля 2010 года.
Спустя два года у пары родился второй ребенок. Младшего сына, появившегося на свет 29 января 2015 года, назвали Сашей. На фото: Жерар Пике с сыновьями перед началом матча на стадионе Камп Ноу в Барселоне, 18 апреля 2015 года.
Шакира стала самым молодым послом доброй воли в истории ЮНИСЕФ. Она была удостоена этого титула в 26 лет. В 2015 году на заседании ООН в Нью-Йорке она обратилась к мировым лидерам с просьбой инвестировать как можно больше средств в программы, направленные на развитие детей в раннем возрасте. На фото: Шакира выступает на заседании ООН, 25 сентября 2015 года.
В 2014 году в СМИ появились слухи, что Пике запрещает Шакире сниматься в клипах с мужчинами. Вскоре певица сама прокомментировала эти сообщения, сказав, что это действительно так и ей "нравится, как Жерар защищает свою территорию". Эту шутку певицы некоторые поклонники восприняли слишком буквально, и ей позже пришлось разъяснять в соцсетях, что ревность никогда не была проблемой для их отношений.
Папарацци постоянно замечают Шакиру на футбольных трибунах, активно болеющую за "Барселону", в которой играет Пике. На фото: Шакира с сыном Сашей во время футбольного матча между "Барселоной" и "Реал Сосьедадом" на стадионе Камп Ноу, 28 ноября 2015 года.
"Я никогда не забуду того, что встретила свою любовь на чемпионате мира. Если бы не было чемпионата, то и моего сына Милана не было бы", - заявила певица в 2014 году. На фото: Жерар Пике после победы "Барселоны" над "Вилльяреалом" в полуфинале чемпионата Испании на стадионе Камп Ноу в Барселоне, 11 февраля 2015 года.
Жерар Пике выходит на поле со своим сыном Миланом во время церемонии награждения победителей Клубного чемпионата мира по футболу в Йокогаме, 20 декабря 2015 года. "Барселона" тогда разгромила аргентинский "Ривер Плейт" со счетом 0:3.
В 2016 году Жерар Пике был включен в состав символической сборной мира по футболу по версии ФИФА. В этом же году был он был признан лучшим игроком Каталонии. На церемонию награждения футболист приехал с Шакирой и сыновьями.
На фото: Пике играет за "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов в матче с "Атлетико" (Мадрид), 5 апреля 2016 года.
Шакира является одной из наиболее успешных латиноамериканских исполнительниц и самой продаваемой колумбийской артисткой за всю историю существования музыкального бизнеса. Она получила более 200 различных наград, включая две Грэмми. На фото: Шакира выступает на музыкальном фестивале в Буэнос-Айресе, 5 марта 2011 года.
Помимо музыкальных достижений и работы в благотворительности, Шакира снялась в нескольких картинах и запустила свою линию красоты "S by Shakira". На фото: президент США Барак Обама приветствует Шакиру на VI Cаммите Америк в Картахене, 15 апреля 2012 года.
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