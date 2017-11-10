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Культура

Шакира повредила голосовые связки и отменила концерты в Европе

15:3710.11.2017
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© AP Photo / Invision/Chris Pizzello Певица Шакира. Архивное фотоПевица Шакира. Архивное фото
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Известная колумбийская певица Шакира отменила ряд концертов в Европе из-за поврежденных голосовых связок, сообщила она в своем Instagram.

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Изначально Шакира отменила концерт в немецком Кельне 8 ноября. Затем она написала, что надеялась на то, что сможет восстановить голос до запланированного на пятницу концерта в Париже.

"Последние несколько дней я посвятила тому, чтобы вылечить голосовые связки. Я очень надеялась поправиться и спеть в Париже. Тем не менее, к моему огорчению, это оказалось невозможно, и мои доктора посоветовали поберечь голос", — написала певица.

Шакира сообщила, что отменяются ноябрьские концерты в Париже, Антверпене и Амстердаме. "Мы работаем над тем, чтобы утвердить новые даты", — добавила она.

Шакира и Жерар Пике - один день рождения на двоих
© AP Photo / Emilio Morenatti, FileС испанцем Жераром Пике Шакира познакомилась в 2010 году на Чемпионате мира по футболу в ЮАР, где она исполняла официальный гимн турнира "Waka Waka — Time for Africa". Жерар Пике тогда снялся в клипе на эту песню.
На фото: Жерар Пике вышел на сцену во время концерта Шакиры в Барселоне, 29 мая 2011 года.

Певица Шакира с мужем футболистом Жераром Пике во время концерта в Барселоне
© AP Photo / Emilio Morenatti, File
С испанцем Жераром Пике Шакира познакомилась в 2010 году на Чемпионате мира по футболу в ЮАР, где она исполняла официальный гимн турнира "Waka Waka — Time for Africa". Жерар Пике тогда снялся в клипе на эту песню.
На фото: Жерар Пике вышел на сцену во время концерта Шакиры в Барселоне, 29 мая 2011 года.

© AFP 2017 / Valery Hache Официально отношения с футболистом певица подтвердила 29 марта 2011 года, опубликовав на своей странице в Facebook их совместное фото с подписью: "Представляю вам мое Солнце".
На фото: Шакира на церемонии вручения премии NRJ Music Awards, 28 января 2012 года.

Певица Шакира на церемонии награждения NRJ Music Awards в Каннах. 2012 год
© AFP 2017 / Valery Hache
Официально отношения с футболистом певица подтвердила 29 марта 2011 года, опубликовав на своей странице в Facebook их совместное фото с подписью: "Представляю вам мое Солнце".
На фото: Шакира на церемонии вручения премии NRJ Music Awards, 28 января 2012 года.

© AFP 2017 / Fabrice CoffriniШакира является послом доброй воли ЮНИСЕФ, а также основателем организации Pies Descalzos Foundation, помогающей детям Колумбии с образованием.

На фото: Шакира получает премию Хрустальный приз за свою благотворительную работу из рук председателя фонда Schwab Хильды Шваб в день открытия Всемирного экономического форума в Давосе, 16 января 2017 года.
Певица Шакира получает награду в области благотворительности на экономическом форуме в швейцарском Давосе, 16 января 2017 года
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini
Шакира является послом доброй воли ЮНИСЕФ, а также основателем организации Pies Descalzos Foundation, помогающей детям Колумбии с образованием.

На фото: Шакира получает премию Хрустальный приз за свою благотворительную работу из рук председателя фонда Schwab Хильды Шваб в день открытия Всемирного экономического форума в Давосе, 16 января 2017 года.
© AFP 2017 / Josep LagoВ сентябре 2012 года певица сообщила журналистам, что они с Пике ждут первенца.
На фото: Жерар Пике и Шакира с главным трофеем Кубка Испании по футболу, после того, как в финале "Барселона" выиграла у команды "Атлетик Бильбао", 30 мая 2015 года.
Певица Шакира с мужем футболистом Жераром Пике на стадионе в Барселоне. 30 мая 2015 года
© AFP 2017 / Josep Lago
В сентябре 2012 года певица сообщила журналистам, что они с Пике ждут первенца.
На фото: Жерар Пике и Шакира с главным трофеем Кубка Испании по футболу, после того, как в финале "Барселона" выиграла у команды "Атлетик Бильбао", 30 мая 2015 года.
© AP Photo / Eric GayСын Шакиры и Жерара Пике Милан появился на свет 22 января 2013 года в одной из клиник Барселоны. Счастливый отец тут же сообщил в своем твиттере, что "Милан стал с самого рождения членом футбольного клуба "Барселона".
На фото: выступление Шакиры в перерыве баскетбольной игры всех звезд NBA, 14 февраля 2010 года.

Певица Шакира во время выступления на Матче всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации. 14 февраля 2010 года
© AP Photo / Eric Gay
Сын Шакиры и Жерара Пике Милан появился на свет 22 января 2013 года в одной из клиник Барселоны. Счастливый отец тут же сообщил в своем твиттере, что "Милан стал с самого рождения членом футбольного клуба "Барселона".
На фото: выступление Шакиры в перерыве баскетбольной игры всех звезд NBA, 14 февраля 2010 года.

© AP Photo / Manu FernandezСпустя два года у пары родился второй ребенок. Младшего сына, появившегося на свет 29 января 2015 года, назвали Сашей.
На фото: Жерар Пике с сыновьями перед началом матча на стадионе Камп Ноу в Барселоне, 18 апреля 2015 года.
Футболист Жерар Пике с сыновьями на стадионе в Барселоне. 18 апреля 2015 года
© AP Photo / Manu Fernandez
Спустя два года у пары родился второй ребенок. Младшего сына, появившегося на свет 29 января 2015 года, назвали Сашей.
На фото: Жерар Пике с сыновьями перед началом матча на стадионе Камп Ноу в Барселоне, 18 апреля 2015 года.
© AFP 2017 / Jewel SamadПевица во время беременности не прекращала заниматься своей карьерой, а незадолго до родов снялась в клипе "Mi Verdad".

На фото: Шакира исполняет гимн Чемпионата мира по футболу "Waka Waka" перед стартовым матчем турнира на стадионе Орландо в Йоханнесбурге, 10 июня 2010 года.

Певица Шакира выступает в рамках Чемпионата мира по футболу в Йоханнесбурге, 2010 год
© AFP 2017 / Jewel Samad
Певица во время беременности не прекращала заниматься своей карьерой, а незадолго до родов снялась в клипе "Mi Verdad".

На фото: Шакира исполняет гимн Чемпионата мира по футболу "Waka Waka" перед стартовым матчем турнира на стадионе Орландо в Йоханнесбурге, 10 июня 2010 года.

© AFP 2017 / Timothy A. Clary Шакира стала самым молодым послом доброй воли в истории ЮНИСЕФ. Она была удостоена этого титула в 26 лет. В 2015 году на заседании ООН в Нью-Йорке она обратилась к мировым лидерам с просьбой инвестировать как можно больше средств в программы, направленные на развитие детей в раннем возрасте.
На фото: Шакира выступает на заседании ООН, 25 сентября 2015 года.
Певица Шакира во время выступления на заседании ООН в Нью-Йорке. 2015 год
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
Шакира стала самым молодым послом доброй воли в истории ЮНИСЕФ. Она была удостоена этого титула в 26 лет. В 2015 году на заседании ООН в Нью-Йорке она обратилась к мировым лидерам с просьбой инвестировать как можно больше средств в программы, направленные на развитие детей в раннем возрасте.
На фото: Шакира выступает на заседании ООН, 25 сентября 2015 года.
© AP Photo / Manu FernandezЦентральный защитник "Барселоны" Жерар Пике на поле после одержанной испанским клубом победы над командой "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Чемпионов, 28 мая 2011 года.Футболист Жерар Пике на стадионе в Манчестере, Великобритания
© AP Photo / Manu Fernandez
Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике на поле после одержанной испанским клубом победы над командой "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Чемпионов, 28 мая 2011 года.
© AFP 2017 / Dominique FagetВыступление Шакиры на церемонии вручения наград MTV Europe Music Awards в Мадриде, 7 ноября 2010 года.Певица Шакира во время выступления на церемонии вручения наград MTV Europe Music Awards в Мадриде. 2010 год
© AFP 2017 / Dominique Faget
Выступление Шакиры на церемонии вручения наград MTV Europe Music Awards в Мадриде, 7 ноября 2010 года.
© AFP 2017 / Robyn Beck В 2014 году в СМИ появились слухи, что Пике запрещает Шакире сниматься в клипах с мужчинами. Вскоре певица сама прокомментировала эти сообщения, сказав, что это действительно так и ей "нравится, как Жерар защищает свою территорию". Эту шутку певицы некоторые поклонники восприняли слишком буквально, и ей позже пришлось разъяснять в соцсетях, что ревность никогда не была проблемой для их отношений.Певица Шакира со своим возлюбленным футболистом Жераром Пике перед церемонией вручения премии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе. 2014 год
© AFP 2017 / Robyn Beck
В 2014 году в СМИ появились слухи, что Пике запрещает Шакире сниматься в клипах с мужчинами. Вскоре певица сама прокомментировала эти сообщения, сказав, что это действительно так и ей "нравится, как Жерар защищает свою территорию". Эту шутку певицы некоторые поклонники восприняли слишком буквально, и ей позже пришлось разъяснять в соцсетях, что ревность никогда не была проблемой для их отношений.
© AP Photo / Manu Fernandez, FileПапарацци постоянно замечают Шакиру на футбольных трибунах, активно болеющую за "Барселону", в которой играет Пике.
На фото: Шакира с сыном Сашей во время футбольного матча между "Барселоной" и "Реал Сосьедадом" на стадионе Камп Ноу, 28 ноября 2015 года.

Певица Шакира с сыном в Барселоне. 2015 год
© AP Photo / Manu Fernandez, File
Папарацци постоянно замечают Шакиру на футбольных трибунах, активно болеющую за "Барселону", в которой играет Пике.
На фото: Шакира с сыном Сашей во время футбольного матча между "Барселоной" и "Реал Сосьедадом" на стадионе Камп Ноу, 28 ноября 2015 года.

© AP Photo / Hassan AmmarСама певица не скрывает, что у нее особые отношения с футболом, который во многом изменил ее жизнь.

На фото: Шакира выступает на открытии концерта, посвященного Чемпионату мира по футболу на стадионе Орландо в Соуэто, Южная Африка, 10 июня 2010 года.

Певица Шакира выступает во время Чемпионата мира по футболу в Южной Африке, 2010 год
© AP Photo / Hassan Ammar
Сама певица не скрывает, что у нее особые отношения с футболом, который во многом изменил ее жизнь.

На фото: Шакира выступает на открытии концерта, посвященного Чемпионату мира по футболу на стадионе Орландо в Соуэто, Южная Африка, 10 июня 2010 года.

© AP Photo / Manu Fernandez"Я никогда не забуду того, что встретила свою любовь на чемпионате мира. Если бы не было чемпионата, то и моего сына Милана не было бы", - заявила певица в 2014 году.
На фото: Жерар Пике после победы "Барселоны" над "Вилльяреалом" в полуфинале чемпионата Испании на стадионе Камп Ноу в Барселоне, 11 февраля 2015 года.
Футболист Жерар Пике. 2015 год
© AP Photo / Manu Fernandez
"Я никогда не забуду того, что встретила свою любовь на чемпионате мира. Если бы не было чемпионата, то и моего сына Милана не было бы", - заявила певица в 2014 году.
На фото: Жерар Пике после победы "Барселоны" над "Вилльяреалом" в полуфинале чемпионата Испании на стадионе Камп Ноу в Барселоне, 11 февраля 2015 года.
© AP Photo / Mark J. TerrillШакира во время выступления на 49-й ежегодной церемонии вручения премии Гремми в Лос-Анджелесе, 11 февраля 2007 года.Шакира во время выступления на 49th Annual Grammy Awards в Лос-Анджелесе. 2007 год
© AP Photo / Mark J. Terrill
Шакира во время выступления на 49-й ежегодной церемонии вручения премии Гремми в Лос-Анджелесе, 11 февраля 2007 года.
© AFP 2017 / Toshifumi Kitamura Жерар Пике выходит на поле со своим сыном Миланом во время церемонии награждения победителей Клубного чемпионата мира по футболу в Йокогаме, 20 декабря 2015 года. "Барселона" тогда разгромила аргентинский "Ривер Плейт" со счетом 0:3.Футболист Жерар Пике с сыном на стадионе в Токио. 2015 год
© AFP 2017 / Toshifumi Kitamura
Жерар Пике выходит на поле со своим сыном Миланом во время церемонии награждения победителей Клубного чемпионата мира по футболу в Йокогаме, 20 декабря 2015 года. "Барселона" тогда разгромила аргентинский "Ривер Плейт" со счетом 0:3.
© AFP 2017 / Franck Fife Отношения с Жежаром Пике Шакира называет главным приключением своей жизни.
На фото: Шакира сопровождает Жерара Пике на церемонии вручения награды "Золотой мяч ФИФА", 9 января 2012 года. Футболист Жерар Пике со своей возлюбленной певицей Шакирой перед вручением премии Золотой мяч ФИФА в Цюрихе. 2012 год
© AFP 2017 / Franck Fife
Отношения с Жежаром Пике Шакира называет главным приключением своей жизни.
На фото: Шакира сопровождает Жерара Пике на церемонии вручения награды "Золотой мяч ФИФА", 9 января 2012 года.
© AP Photo / Emilio MorenattiВ 2016 году Жерар Пике был включен в состав символической сборной мира по футболу по версии ФИФА. В этом же году был он был признан лучшим игроком Каталонии. На церемонию награждения футболист приехал с Шакирой и сыновьями.

На фото: Пике играет за "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов в матче с "Атлетико" (Мадрид), 5 апреля 2016 года.Жерар Пике во время футбольного матча в Барселоне. 2016 год
© AP Photo / Emilio Morenatti
В 2016 году Жерар Пике был включен в состав символической сборной мира по футболу по версии ФИФА. В этом же году был он был признан лучшим игроком Каталонии. На церемонию награждения футболист приехал с Шакирой и сыновьями.

На фото: Пике играет за "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов в матче с "Атлетико" (Мадрид), 5 апреля 2016 года.
© AFP 2017 / Juan Mabromata Шакира является одной из наиболее успешных латиноамериканских исполнительниц и самой продаваемой колумбийской артисткой за всю историю существования музыкального бизнеса. Она получила более 200 различных наград, включая две Грэмми.
На фото: Шакира выступает на музыкальном фестивале в Буэнос-Айресе, 5 марта 2011 года.Певица Шакира во время выступления на концерте в Буэнос-Айресе, 2011 год
© AFP 2017 / Juan Mabromata
Шакира является одной из наиболее успешных латиноамериканских исполнительниц и самой продаваемой колумбийской артисткой за всю историю существования музыкального бизнеса. Она получила более 200 различных наград, включая две Грэмми.
На фото: Шакира выступает на музыкальном фестивале в Буэнос-Айресе, 5 марта 2011 года.
© AFP 2017 / Saul Loeb Помимо музыкальных достижений и работы в благотворительности, Шакира снялась в нескольких картинах и запустила свою линию красоты "S by Shakira".
На фото: президент США Барак Обама приветствует Шакиру на VI Cаммите Америк в Картахене, 15 апреля 2012 года. Президент США Барак Обама приветствует певицу Шакиру в Картахене, Колумбия. 2012 год
© AFP 2017 / Saul Loeb
Помимо музыкальных достижений и работы в благотворительности, Шакира снялась в нескольких картинах и запустила свою линию красоты "S by Shakira".
На фото: президент США Барак Обама приветствует Шакиру на VI Cаммите Америк в Картахене, 15 апреля 2012 года.
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello При этом во всех своих интервью певица заявляет, что, несмотря на столь насыщенную творческую жизнь, семья для нее всегда остается приоритетом в жизни.

На фото: выступление Шакиры на церемонии вручения музыкальных наград Billboard Music Awards в Лас-Вегасе, 18 мая 2014 года. Певица Шакира выступает на вручении наград Billboard Music Awards. 2014 год
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
При этом во всех своих интервью певица заявляет, что, несмотря на столь насыщенную творческую жизнь, семья для нее всегда остается приоритетом в жизни.

На фото: выступление Шакиры на церемонии вручения музыкальных наград Billboard Music Awards в Лас-Вегасе, 18 мая 2014 года.
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