Мэр Риги выразил соболезнования близким Задорнова

РИГА, 10 ноя – РИА Новости. Мэр Риги Нил Ушаков в связи с кончиной сатирика Михаила Задорнова выразил соболезнования близким и поклонникам артиста.

В пятницу стало известно, что Задорнов, который в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием, скончался на 70-м году жизни.

"Умер замечательный человек, рижанин Михаил Задорнов. Мои самые глубочайшие соболезнования близким и поклонникам", — написал Ушаков на своей странице в Facebook.

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Задорнов — писатель-сатирик, юморист, актер. Наиболее известная тема его монологов — критика западного, в первую очередь американского образа жизни и культуры. Он написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация".