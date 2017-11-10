Новый клип "Ленинграда" набрал более двух миллионов просмотров

Новый клип «Ленинграда» набрал более двух миллионов просмотров

Новый клип «Ленинграда» набрал более двух миллионов просмотров

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Новый клип группы "Ленинград" на песню "Вояж" менее чем за сутки набрал более двух миллионов просмотров.

Главную роль в видео, опубликованном на официальном канале группы в Youtube, сыграл российский актер Александр Паль, известный по фильмам "Горько!", "Ледокол", "Тряпичный союз". Режиссером выступил Илья Найшуллер, ранее снявший для "Ленинграда" ролик на песню "Кольщик".

По сюжету главный герой грабит банк, после чего проводит время с девушками в клубах и на вечеринках, вспоминая свое преступление и ожидая правоохранителей.

Группа Сергея Шнурова в последние годы презентует новые песни одновременно с клипами. Особый успех "Ленинграду" принесли видео "Экспонат" и "В Питере — пить!", которые в сумме посмотрели более 160 миллионов раз.