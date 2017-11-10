Рязанский рассказал о студенческих годах Задорнова

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Характер сатирика Михаила Задорнова соответствовал его фамилии, он всегда был лидером – в студенческой среде и творчестве, хорошим и активным гражданином, заявил РИА Новости в пятницу глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни. В начале октября Задорнов на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил, что вынужден отменить часть концертов до Нового года из-за болезни, не уточнив подробностей.

Как рассказал Рязанский, они вместе закачивали МАИ, "и Задорнов для меня не только известный артист, это мой однокашник, мы вместе учились, участвовали в комсомольских стройках".

Сенатор отметил, что характер известного артиста соответствовал его фамилии. "Он всегда был задорным, как и его фамилия, он всегда был неформальным лидером в студенческой среде, в творческой самореализации",- сказал собеседник агентства. Он напомнил, что в студенческие годы Задорнов руководил творческим коллективом своих однокашников.

"Он был хорошим и активным гражданином. Думаю, что многие, кто учился с ним, помянут Михаила Задорнова. Светлая ему память",- сказал Рязанский.

Задорнов — писатель-сатирик, юморист, актер. Наиболее известная тема его монологов — критика западного, в первую очередь, американского образа жизни и культуры.