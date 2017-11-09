Инцидент на спектакле в школе МХАТ не стоит поднятой шумихи, заявил ректор

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский и ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий обсудили инцидент на театральном фестивале "Подиум" и пришли к выводу, что история c появлением на сцене обнаженного актера не стоит поднятой вокруг этого шумихи.
"Я видел спектакль три раза и отвечаю за него репутацией, это хорошая юношеская постановка. Мне там далеко не всё нравится, но изначально в ней нет ни ненормативной лексики, ни сцен с обнаженными молодыми людьми. Я бы никогда не допустил постановку, где имели бы место крамола или оскорбления. Но что случилось – то случилось. Владимир Петрович Поглазов решил "похулиганить", произнеся пламенную речь со сцены. Ребята разволновались, и кто-то из них "похулиганил" уже после того, как ушел Владимир Петрович", — пояснил Золотовицкий, чьи слова цитирует пресс-служба Минкультуры.
"Вообще, восприятие творчества — личное дело каждого. Оно может нравиться, а может и не нравиться. И мне понятна моральная и эмоциональная реакция на этот инцидент со стороны Министра, как и реакция многих других наших коллег. Но повторюсь – это был акт разового хулиганства. Кстати, сегодня я встречался с Владимиром Ростиславовичем (Мединским) и мы пришли к выводу, что вся эта история не стоит поднятой вокруг нее шумихи", — подчеркнул ректор.