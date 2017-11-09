Инцидент на спектакле в школе МХАТ не стоит поднятой шумихи, заявил ректор

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский и ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий обсудили инцидент на театральном фестивале "Подиум" и пришли к выводу, что история c появлением на сцене обнаженного актера не стоит поднятой вокруг этого шумихи.

В пресс-службе пояснили, что Мединский провел рабочую встречу с Золотовицким, на котором они обсудили инцидент, произошедший во время театрального фестиваля "Подиум". Ряд СМИ ранее сообщил, ученики Дмитрия Брусникина представили в школе-студии МХАТ спектакль по пьесе Ильи Зданевича, во время которого на сцену вышел голый актер. Согласно сообщениям, один из зрителей, актер и педагог Владимир Поглазов вышел на сцену и прервал спектакль, так как его возмутила нагота актера.

"Я видел спектакль три раза и отвечаю за него репутацией, это хорошая юношеская постановка. Мне там далеко не всё нравится, но изначально в ней нет ни ненормативной лексики, ни сцен с обнаженными молодыми людьми. Я бы никогда не допустил постановку, где имели бы место крамола или оскорбления. Но что случилось – то случилось. Владимир Петрович Поглазов решил "похулиганить", произнеся пламенную речь со сцены. Ребята разволновались, и кто-то из них "похулиганил" уже после того, как ушел Владимир Петрович", — пояснил Золотовицкий, чьи слова цитирует пресс-служба Минкультуры.

По его словам, все произошедшее – акт юношеского хулиганства, своеобразный протест на необоснованную критику. При этом он отметил, что ни в коем случае не одобряет действия студентов и считает, что такие вещи недопустимы.

"Вообще, восприятие творчества — личное дело каждого. Оно может нравиться, а может и не нравиться. И мне понятна моральная и эмоциональная реакция на этот инцидент со стороны Министра, как и реакция многих других наших коллег. Но повторюсь – это был акт разового хулиганства. Кстати, сегодня я встречался с Владимиром Ростиславовичем (Мединским) и мы пришли к выводу, что вся эта история не стоит поднятой вокруг нее шумихи", — подчеркнул ректор.