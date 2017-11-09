СМИ: еще одна актриса обвинила актера Эда Вествика в изнасиловании

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. СМИ сообщили, что бывшая актриса Орели Винн обвинила в изнасиловании актера Эда Вествика, ставшего известным благодаря роли Чака Басса в сериале "Сплетница".

Ранее актриса Кристина Коэн заявила, что в 2014 году Вествик изнасиловал ее, когда она была у него в гостях. Вествик опроверг обвинения, заявив, что не знает Коэн и никогда не совершал насильственных действий в отношении женщин. Полиция Лос-Анджелеса начала расследование.

Как пишет газета Daily News, Орели Винн, снимавшаяся под псевдонимом Орели Мари Као, заявила, что стала жертвой изнасилования также в 2014 году. По словам Винн, она проводила время с Вествиком, его соседом и своей подругой. Около 05.00 утра они решили "подремать пару часов".

"На мне был слитный купальник, который он разорвал, я была в шоке, к тому же я крохотная. Когда все закончилось, я добралась до телефона и обнаружила, что девушка, которая пригласила меня, ушла или ее выгнали", — написала Винн.

По ее словам, друзья предложили ей не рассказывать об инциденте, потому что никто ей не поверит, и все подумают, что она пытается таким образом "получить десять секунд славы". Девушка несколько лет хранила молчание, и решилась рассказать о случившемся после того, как с аналогичными обвинениями в адрес актера выступила Кристина Коэн.

Винн поблагодарила Коэн, заявив, что без нее не набралась бы мужества рассказать обо всем публично.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк.