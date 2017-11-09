Песков переадресовал вопрос о выступлении Калягина к Минкультуры

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков переадресовал Минкультуры РФ вопрос по поводу выступления главы Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александра Калягина, который накануне высказал позицию театрального сообщества по делу "Седьмой студии".

Накануне состоялось расширенное заседание СТД под председательством Калягина. В своем выступлении глава СТД выразил мнение, что театральному сообществу необходимо выработать консолидированную позицию по поводу дела "Седьмой студии". Он считает, в России развернута тщательно продуманная кампания по дискредитации культурной сферы, которая требует ответа со стороны культурного сообщества.

Кроме того, Калягин отметил, что арест директора РАМТа Софьи Апфельбаум может рассматриваться как давление на деятелей культуры. По итогу заседания было принято решение создать аналитический центр, который выработает алгоритм действий и обращение по поводу происходящего.

"Я ничего не могу сказать, за этим выступлением мы никак вообще не следили, мы готовились к Челябинску, готовились к Вьетнаму, сейчас началась поездка, поэтому сейчас мы главным образом концентрируемся на других вопросах. Я рекомендовал бы адресовать эту тему к Министерству культуры", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле за дискуссией, которая разворачивается в театральном сообществе по поводу дела "Седьмой студии".

Директор РАМТ Софья Апфельбаум задержана по делу режиссера Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии". По версии следствия, Апфельбаум, вступив в сговор с Серебренниковым, в 2011–2014 годах от имени Минкультуры подписывала соглашения о предоставлении "Седьмой студии" субсидий на более чем 214 миллионов рублей.

Она также помогала согласовать отчетную документацию, содержащую завышенные сведения о количестве и стоимости мероприятий, "чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных средств в размере не менее 68 миллионов рублей", отмечали в СК РФ. И Серебренников, и Апфельбаум своей вины не признают, оба они находятся под домашним арестом.