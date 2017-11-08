Пригожин призвал "раз и навсегда" отказаться от "Евровидения"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Конкурс "Евровидение" не дает России ничего, кроме "постоянного унижения и ажиотажа", заявил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT.

Комментируя слова главы комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина о том, что России следует отказаться от участия в конкурсе, Пригожин отметил, что полностью разделяет его позицию. "Также считаю, что нам нужно отказаться от этого конкурса раз и навсегда", — сказал он.

По его словам, участие России в "Евровидении" не улучшает имидж страны. "Что касается Евровидения, нечего нам там делать. Мы не страну прославляем, а раскручиваем одного конкретного персонажа", — считает он.

Ранее в среду глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин заявил РИА Новости, что из-за поведения организаторов конкурса в ситуации с Юлией Самойловой России не следует принимать участие в "Евровидении". "Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости", — подчеркнул он.

В 2017 году конкурс "Евровидение" проходил в Киеве. Представлять Россию должна была Юлия Самойлова, однако ей запретили въезд на Украину из-за того, что ранее она выступала в Крыму. Европейский вещательный союз (EBU) предлагал России транслировать конкурс через спутник либо заменить участницу. Первый канал отверг эти варианты и отказался от показа конкурса. Из-за запрета въезда российской исполнительницы EBU оштрафовал Украину на сумму около 200 тысяч евро.