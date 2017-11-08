Швыдкой прокомментировал украинский запрет на гастроли артистов из России

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Закон, запрещающий гастроли российских артистов, которые по мнению Киева создают "угрозу национальной безопасности", является оскорбительным по отношению к украинской публике, считает спецпредставитель РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Парламент Украины 5 октября принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих по мнению Киева "угрозу национальной безопасности". Во вторник закон подписал президент Украины Петр Порошенко. Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

По словам Швыдкого, принятие законов является внутренним делом каждой страны, но этот законопроект вызывает "удивление".

"Принимать законодательный акт, по которому регулируются гастроли артистов из России, причем регулируются так, как будто они везут с собой некие "информационные бомбы" в кармане, — достаточно пошло, с моей точки зрения. Мне кажется, что этот законопроект просто оскорбителен, прежде всего, к украинской публике, которая любит русских артистов, ждет их выступлений", — сказал Швыдкой РИА Новости.

Он подчеркнул, что развитие российско-украинских культурных отношений должно происходить при любых политических и экономических обстоятельствах в интересах обеих стран.

"Россия всегда придерживалась такой точки зрения, и будет придерживаться. Я уверен, что в России никакого сходного законопроекта принято не будет. Это будет единственно верным ответом на то, что делают наши украинские соседи", — заключил он.