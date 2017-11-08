Кинопремьеры недели: "Убийство в Восточном экспрессе" и "Ван Гог"

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Детектив Кеннета Браны "Убийство в Восточном экспрессе" со звездным актерским составом, экспериментальный фильм, написанный масляными красками, "Ван Гог. С любовью, Винсент" и героическая драма про пожарных "Дело храбрых" выходят в российский прокат на этой неделе.

Убийство в Восточном экспрессе

За новую интерпретацию уже не раз экранизированного произведения Агаты Кристи взялся известный британский актер и режиссер Кеннет Брана. Он же взял на себя главную роль детектива Эркюля Пуаро с выдающимися усами. Сюжет картины ни для кого уже не будет сюрпризом: после загадочного убийства в поезде тринадцать его пассажиров оказываются под подозрением. Знаменитому Пуаро необходимо разгадать тайну убийцы до того, как тот нанесет новый удар. Себе в помощь Брана взял экстраординарный актерский состав – Джонни Деппа, Майкла Пенья, Мишель Пфайффер, Джуди Денч, Уильяма Деффо и Пенелопу Крус. В роли одного из подозреваемых также снялся артиста балета Сергей Полунин.

На сайте Rotten Tomatoes критики поставили фильму 6,1 балла из 10. По мнению критиков, история оказалась перегружена героями, а режиссеру не удалось справиться с выдающимся актерским составом. "Главное преступление Бранны – это пренебрежение одним из самых выдающихся актерских ансамблей в истории и превращении их героев в картонных персонажей второго плана", — подчеркнул рецензент Тодд Гилкрист.

Ван Гог. С любовью, Винсент

В создании первого в мире фильма, написанного масляными красками, участвовали 112 художников из 20 стран. Они работали более шести лет над тем, чтобы сделать фильм из 65 тысяч написанных маслом картин в стиле Ван Гога. Помимо оригинального визуального решения режиссер Хью Велчман пытается разгадать тайну смерти всемирно известного художника. Сюжет ленты основан на более чем 800 письмах Винсента Ван Гога его брату Тео. Образы людей, которые общались с художником в последние годы его жизни, воплотили Сирша Ронан, Джером Флинн, Холли Эрл и Эйдан Тернер. В русской версии главных героев озвучили Константин Хабенский, Максим Матвеев и Ирина Горбачева.

Картина получила 6,8 балла из 10 по версии сайта Rotten Tomatoes. Критики отмечают, что визуальные решения фильма действительно стоят внимания, что нельзя сказать о нарративе. "С любовью, Винсент" настолько красивый, что часто ловишь себя на мысли, что совершенно забыл о его содержании ", — отметила критик Мойра Макдональд.

Дело храбрых

Идея фильма возникла после статьи в журнале GQ об отряде пожарных "Гранитная гора" и их отчаянной попытке спасти город Ярнелл от смертельно опасного лесного пожара. При этом за историей о природной катастрофе скрывается драма жизни самих пожарных, которые вынуждены каждый день смотреть в глаза опасности. В фильме сыграли Джош Бролин, Майлз Теллер, Джефф Бриджес, Джеймс Бэдж Дэйл, Тейлор Китч и Дженнифер Коннелли. Режиссером выступил Джозеф Косински, снявший до этого такие фильмы, как "Трон: Наследие" и "Обливион".

Критики поставили фильму 7,4 балла из 10, назвав его крепкой драмой с убедительной игрой актеров. "Картина предоставляет интересный взгляд на закулисье жизни пожарных, однако все-таки делает больший акцент на личную жизнь протагонистов", — отметил рецензент Ричард Броуди.