МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Бывший телохранитель американской певицы Мэрайи Кэри намерен подать на нее в суд за сексуальные домогательства и унижение человеческого достоинства, сообщает портал TMZ.

Как пишет портал, Майкл Анелло заявил, что Кэри унижала его и его коллег, называя их нацистами, скинхедами, членами ультраправой организации Ку-клукс-клан.

Также Анелло обвиняет певицу в сексуальных домогательствах. По его словам, во время поездки в Кабо-Сан-Лукас в Мексике, певица попросила прийти в ее комнату и перенести ее багаж. Когда Анелло вошел в комнату, Кэри была в расстегнутом неглиже. Телохранитель хотел уйти, но певица настаивала, чтобы он перенес багаж. Анелло отметил, что он покинул комнату и физического контакта не было.

Как сообщил адвокат Анелло, он подготовил черновик иска. На данный момент иск приостановлен, вероятно, из-за ведущихся переговоров между адвокатом телохранителя и командой певицы. По информации портала, команда Кэри была готова "заплатить некоторую сумму", но Анелло не устроил ее размер.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также в домогательствах были обвинены американский режиссер Джеймс Тобэк и актер Кевин Спейси.