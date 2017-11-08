Кибовский рассказал о ситуации в театре им. Джигарханяна

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский заявил, что на работу театра имени Джигарханяна не влияет тот факт, что у его нынешнего директора Елены Гильвановой статус временно исполняющего обязанности.

"Я не вижу никаких проблем для нормального функционирования этого учреждения. Тем более что полностью Армен Борисович подтвердил, что специалиста он знает, ему комфортно работать, то есть вся та техническая, хозяйственная часть, которая возлагается на исполняющего обязанности директора в надежных руках", — сказал Кибовский журналистам.

Он добавил, что это должно в меньшей степени "беспокоить кого бы то ни было кроме самого театра, поскольку исполняющий обязанности человек или на постоянной основе — это не имеет никакого ровно значения для его полномочий и функционала".

"Я не стал бы придавать этому явлению какое-либо значение, это просто существующая кадровая ситуация, она никаким образом не касается никого, кроме тех, кто непосредственно работает в самом театре", — подчеркнул Кибовский.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". В чем именно состоит конфликт пока еще действующих супругов, ясно не вполне. Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод.

На минувшей неделе Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива". Временно исполняющим обязанности директора театра была назначена Елена Гильванова.

Ранее Кибовский рассказал, что провел совместную встречу с Арменом Джигарханяном и врио директора театра. По словам чиновника, с театром "все будет в порядке, ситуация стабильна". Друг актера Артур Согомонян ранее сообщал, что Джигарханян уже активно включился в работу в театре, репетиции проходят в штатном режиме.