Кибовский рассказал о ситуации в театре им. Джигарханяна

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский заявил, что на работу театра имени Джигарханяна не влияет тот факт, что у его нынешнего директора Елены Гильвановой статус временно исполняющего обязанности.
Он добавил, что это должно в меньшей степени "беспокоить кого бы то ни было кроме самого театра, поскольку исполняющий обязанности человек или на постоянной основе — это не имеет никакого ровно значения для его полномочий и функционала".
"Я не стал бы придавать этому явлению какое-либо значение, это просто существующая кадровая ситуация, она никаким образом не касается никого, кроме тех, кто непосредственно работает в самом театре", — подчеркнул Кибовский.
На минувшей неделе Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива". Временно исполняющим обязанности директора театра была назначена Елена Гильванова.
Ранее Кибовский рассказал, что провел совместную встречу с Арменом Джигарханяном и врио директора театра. По словам чиновника, с театром "все будет в порядке, ситуация стабильна". Друг актера Артур Согомонян ранее сообщал, что Джигарханян уже активно включился в работу в театре, репетиции проходят в штатном режиме.