Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украинский актер, сценарист и режиссер Тарас Денисенко умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщило Министерство культуры Украины в своем официальном аккаунте Facebook.

Причина смерти актера не раскрывается. О дате похорон и прощания с Денисенко ведомство обещало сообщить позже.

На счету Тараса Денисенко съемки в 30 полнометражных кинокартинах. За роль в фильме "Как молоды мы были" он получил приз на фестивале "Молодость" в 1985 году. В 2015 году Денисенко выступил в качестве режиссера, сняв собственную ленту "Мой мальчик".