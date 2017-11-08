Московский режиссер оценил украинский запрет на гастроли артистов из России

МОСКВА, 8 ноя- РИА Новости. Главный режиссер театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз считает ужасающим закон о запрете гастролей русских артистов, подписанный президентом Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете гастролей русских артистов.

"Я отношусь к этому резко отрицательно, не принимаю и не могу поверить, что такой закон вообще может быть. Культурныесвязи- это последнее, что у нас осталось. И если этого не понимает руководство горячо любимой мной Украины, это катастрофа!" — сказал Райхельгауз РИА Новости.

Режиссер рассказал, что летом, в июле, он с театром был на гастролях в Одессе по приглашению мэра города и сам выступил с авторским вечером.

"Гастроли прошли с огромным успехом при переполненных залах, и в это лето я собирался вновь приехать в свой родной город Одессу с новыми спектаклями. Прекращение полетов, составление черных списков и еще запрет на гастроли — это глубочайшее заблуждение руководства Украины. Мне кажется, что во что бы то ни стало надо обязательно сохранять культурные человеческие семейные связи", — добавил он.

Парламент Украины 5 октября принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих, по мнению Киева, "угрозу национальной безопасности". Документ должен был подписать президент Украины. Данный закон запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

Согласно закону, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины (СБУ) запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию страны. СБУ в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ. Только после этого организатор заключает договор с артистом. В случае нарушения закона организаторы гастролей несут административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат (от 160 тысяч гривен или около 6 тысяч долларов до 320 тысяч гривен или около 12 тысяч долларов).

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.