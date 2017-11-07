Худрук Александринки назвал ситуацию с Апфельбаум горькой и драматичной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Художественный руководитель Александринского театра, руководитель секции "Театр" Санкт-Петербургского международного форума, режиссер Валерий Фокин назвал ситуацию вокруг ареста директора РАМТ Софьи Апфельбаум "горькой и драматичной".

По мнению следствия, в бытность директором департамента государственной поддержки искусства Минкультуры РФ Апфельбаум участвовала в хищении не менее 68 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа". Согласно словам следователя, вину в хищении Апфельбаум не признала, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных средств. Защита в свою очередь однозначно заявила, что виновной глава театра себя не считает.

"Вся эта ситуация невероятно горькая и драматичная. Я этих людей знаю. Что из этого выйдет, сейчас еще сказать нельзя, идет следствие. Я никогда не поверю, что режиссер (Кирилл) Серебренников являлся руководителем преступного сообщества. Он мог совершить ошибку, мог что-то пропустить и недосмотреть, ведь театр — это сложное заведение. Но в то, что там сколотили сознательно некое сообщество, я не верю", — сказал Фокин в интервью РИА Новости.

По его мнению, "эта ситуация раскручивается в зависимости от того, кому и что нужно из этого вынуть". "Западу нужно одно, некоторым нашим особо либерально настроенным кругам — свое, другой стороне нужно кричать "ату его, ату". Все раздергивают этот инцидент по собственным мотивам, и это отвратительно", — сказал режиссер.

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