Натали Портман стала лауреатом премии "Генезис"

Премия была учреждена в 2013 году, ее финансовая часть составляет миллион долларов. Согласно организаторам, премия ежегодно присуждается людям, которые являются вдохновением для молодого поколения евреев благодаря своим выдающимся профессиональным достижениям, приверженности еврейским ценностям и еврейскому народу.
"Мы счастливы поздравить Натали Портман с тем, что она стала лауреатом премии "Генезис" 2018 года. Харизматичное присутствие Натали на экране тронуло сердца миллионов. Ее талант, ее преданность обществу и ее глубокая связь с еврейскими и израильскими корнями вызывают огромное восхищение. Она воплощает саму суть еврейского характера и ценностей еврейского народа", — заявил один из соучредителей премии Стэн Половец (Stan Polovets).
Актриса, в свою очередь, сказала, что она тронута и эта премия для нее – большая честь, добавив, что очень гордится своими корнями и наследием. Как заявила Портман, она воспользуется этим, чтобы "изменить к лучшему жизни женщин в Израиле и за его пределами".
По традиции, установленной прошлыми лауреатами, премия в один миллион долларов будет потрачена на благотворительность от имени лауреата. Торжественная церемония вручения пройдет в Иерусалиме в июне 2018 года.
Натали Портман родилась в 1981 году Израиле и ребенком переехала в США, сохранив тесную связь с израильскими и еврейскими корнями. В 2015 году она на основе романа известного израильского писателя Амоса Оза срежиссировала фильм на иврите под названием "Истории о любви и тьме", в котором исполнила главную роль.
Один из самых сильных фильмов с участием Натали Портман – драма Даррена Аронофски "Чёрный лебедь" (2010). В картине Портман сыграла балерину, чье стремление получить роль в балете "Лебединое озеро" перерастает в одержимость. За эту работу она получила премию "Золотой глобус" как лучшая актриса, а также "Оскар" в той же номинации.
Свою первую главную роль Натали Портман сыграла, когда ей было 13 лет, в фильме Люка Бессона "Леон" (1994). Несмотря на юный возраст она успешно прошла кастинг и стала девочкой по имени Матильда, которая водит дружбу с убийцей Леоном. Псевдоним Портман актриса взяла именно перед этой картиной. После участия в этом фильме, который имел большой успех, она получила новые заманчивые предложения.
В 2003 году Натали Портман закончила Гарвард со степенью бакалавра по психологии. Кстати, в одном из интервью актриса призналась, что образование для нее важнее кинокарьеры. "Я лучше буду образованной, чем кинозвездой", - заявила знаменитость.
Пожалуй, самый известный образ Натали Портман в кино – роль Падме Амидалы, принципиальной королевы маленькой планеты в космической трилогии Джорджа Лукаса "Звездные войны". В фильмах "Скрытая угроза", "Атака клонов" и "Месть ситхов" актриса появляется в довольно экзотических нарядах. Несмотря на то, что Портман не видела ни один из эпизодов первой трилогии "Звездных войн" до того, как была утверждена на роль, ее игра была высоко оценена и зрителями и кинокритиками, что сделало ее еще более популярной.
Во время съемок картины "Черный лебедь" у Натали Портман завязались романтические отношения с танцором Нью-йоркского театра балета Бенжаменом Мильпье, французским евреем по происхождению. В декабре 2010 года в прессе появилась информация о том, что они обручились и ждут ребенка. 14 июня 2011 года актриса родила сына Алефа Портмана-Мильпье.
Натали Портман не ест мясо и любые продукты животного происхождения. Она является ярой защитницей прав животных и окружающей среды. Актриса не носит одежду у обувь из кожи, меха и перьев. В 2007 году Портман выпустила собственную линию обуви из искусственных материалов.
Одна из самых лучших ролей Натали Портман – образ, созданный ею в фильме "Лавка Чудес" (2007) режиссера Зака Хелма. Портман играет в картине юную пианистку, которая работает в волшебном магазине игрушек. По мнению кинокритиков, фильм получился ярким и выразительным, он заставляет зрителя поверить в себя и свои силы.
Натали Портман не раз участвовала в предвыборных президентских кампаниях. Например, в 2004 году она поддерживала кандидата в президенты США Джона Керри, в 2008 году – Хилари Клинтон. Также она поддерживала нынешнего президента США Барака Обаму.
На фото: актриса Натали Портман во время церемонии вручения премии "Оскар", 2012 год.
Одна из самых ярких работ Натали Портман в кино – роль молодой девушки Иви, арестованной за антиправительственную деятельность в картине Джеймса МакТига "V значит Вендетта" (2005). Ради этой роли актрисе пришлось побриться на лысо, однако она была не против радикальной смены имиджа.
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