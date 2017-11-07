Это провокация: директор Стаса Михайлова опроверг сообщения о жалобе в ЕСПЧ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Представители певца Стаса Михайлова опровергли информацию о том, что артист подал заявление в Европейский суд по правам человека из-за использования его образа в фильме "Дублер". В заявлении говорится, что эту информацию проверят, а всех причастных "к данной провокации" привлекут к ответственности.
Суть иска
В конце 2012 года певец Стас Михайлов потребовал 20 миллионов рублей с производителей и прокатчика фильма "Дублер" за незаконное использование образа и изображения артиста.
Адвокат певца Юлия Волкова заявила, что в фильме резидент Comedy Club Александр Ревва пародирует Михайлова, а это нарушает право артиста на охрану личного изображения. По ее словам, это противозаконно и наносит моральный вред певцу, к тому же создается угроза его репутации.
Также Михайлов подал иск к телеканалу "НТВ" о компенсации в десять миллионов рублей за демонстрацию его изображения.
Спустя год, в декабре 2013 года, Пресненский суд Москвы взыскал в пользу певца и его супруги Инны 150 тысяч рублей по искам к ОАО "Телекомпания НТВ" и ООО "Центральное телевидение".
В мае 2013 тот же суд взыскал в пользу Михайлова еще 100 тысяч рублей по иску к ОАО "ТНТ-Телесеть".