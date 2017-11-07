Большой театр перенесет концерт, отмененный из-за звонка о "минировании"

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Концерт в Бетховенском зале Большого театра, отмененный 5 ноября из-за угрозы взрыва, будет перенесен на другой день, желающим возвратят деньги за билет, рассказал РИА Новости генеральный директор ГАБТа Владимир Урин.
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"Деньги за билеты по желанию будут возвращены, а концерт перенесен на другой день. О дате будет сообщено позже", — сказал Урин.
Он пояснил, что "информация о минировании была ложная, сейчас обстановка в театре нормальная, рабочая".
"В 12.00 часов у нас состоится традиционный концерт 7 ноября, посвященный параду войск на Красной площади 1941 года, для ветеранов войны и действующих военнослужащих. Ожидается присутствие на концерте мэра Москвы Сергея Собянина", — уточнил Урин.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.