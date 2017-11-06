Спейси прибыл в клинику для лечения "сексуальной зависимости", сообщили СМИ

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Актер Кевин Спейси прибыл в американский штат Аризона для лечения от "сексуальной зависимости", сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники.
По информации издания, месяц лечения в клинике стоит 36 тысяч долларов. В ходе лечения актер сможет заниматься верховой ездой, йогой, китайским боевым искусством тайцзицюань и медитацией.
На прошлой неделе представитель актера сообщил, что Спейси подыскивает время для прохождения лечения, но не уточнил место и характер лечения.
Ранее сообщалось, что американская компания Netflix отказалась от сотрудничества с обвиненным в домогательствах актером Кевином Спейси при производстве сериала "Карточный домик".
В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные представители шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно, из-за связанных с ним скандалов с сексуальными домогательствами.