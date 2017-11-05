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Культура

Без Андервуда и Трампа: кого недосчитался Голливуд после секс-скандала

08:0005.11.2017
(обновлено: 08:14 05.11.2017)
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© Netflix Кевин Спейси в сериале Карточный домикКевин Спейси в сериале Карточный домик
© Netflix

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Компания Netflix объявила, что снимет шестой сезон популярного сериала "Карточный домик" без персонажа Кевина Спейси, обвиненного в сексуальных домогательствах. Вероятнее всего, героя Фрэнка Андервуда, которого играл оскароносный актер, по сценарию "убьют", а действие следующего сезона сосредоточится на его супруге Клер Андервуд в исполнении актрисы Робин Райт.

Ранее на этой неделе сообщалось, что производство сериала было приостановлено. Кевин Спейси — один из почти десятка звезд Голливуда, оказавшихся вслед за продюсером Харви Вайнштейном в центре секс-скандала. РИА Новости узнало, какие еще фильмы и сериалы находятся под угрозой закрытия после массовых обвинений.

Вайнштейн без Тарантино и "Романовых"
© AFP 2017 / Getty Images/ Christopher Polk Бен Аффлек и Харви Вайнштейн на вручении кинопремии в Санта-Монике
© AFP 2017 / Getty Images/ Christopher Polk
Бен Аффлек и Харви Вайнштейн на вручении кинопремии в Санта-Монике

Первый и самый мощный виток скандала о сексуальных домогательствах в Голливуде пришелся на некогда одного из самых влиятельных продюсеров "фабрики грез" Харви Вайнштейна. За несколько недель против него выдвинули обвинения около 80 женщин, среди которых звезды мирового уровня Анджелина Джоли, Гвинет Пелтроу, Эшли Джад, Ева Грин, Леа Сейду и другие. Вайнштейна уволили из основанной им же киностудии Weinstein Co. От услуг опального продюсера отказался и его давний клиент Квентин Тарантино.

Режиссер уже начал поиски новой студии для съемок своего девятого фильма, который должен выйти на экраны в 2019 году. При этом сам Вайнштейн часто называл свою студию "Дом, который построил Квентин" (The House that Quentin Built), ведь именно здесь снимались культовые картины режиссера "Криминальное чтиво", "Бесславные ублюдки" и "Джанго освобожденный".

© The Weinstein Company 2017Бенедикт Камбербэтч в фильме "Война токов", выпущенном The Weinstein Company
© The Weinstein Company 2017
Бенедикт Камбербэтч в фильме "Война токов", выпущенном The Weinstein Company

Из-за скандала Weinstein Co. также придется отложить на 2018 год выход исторического фильма "Война токов" (The Current War) с Бенедиктом Камбербэтчем и Майклом Шенноном в главных ролях. Картина о противостоянии изобретателей Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза должна была стать последней из крупных премьер киностудии, запланированных на этот год. Если фильм не выйдет хотя бы в ограниченный прокат до конца декабря, то не сможет участвовать в гонке за "Оскар".

Тем не менее представители Weinstein Co. надеются, что смогут в ближайшее время изменить информационный фон, сложившийся вокруг студии, в частности за счет смены ее названия. Имя Харви Вайнштейна также будет удалено из титров всех готовящихся в выходу фильмов и сериалов.

Amazon без де Ниро, Apple без Элвиса
© AP Photo / Invision/ Richard ShotwellПродюсер Amazon Studios Рой Прайс
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
Продюсер Amazon Studios Рой Прайс

Скандал вокруг студии Вайнштейна не мог не отразиться на ее партнерах. Почти сразу же обвинения поступили и в адрес президента Amazon Studios Роя Прайса. Его жертвой называют дочь известного фантаста Филипа Дика Айзу Дик Хэккет, спродюсировавшую сериал "Человек в высоком замке", снятый по роману ее отца. Топ-менеджера, принесшего Amazon Studios три "Оскара", сразу уволили из компании.

Актриса Роуз Макгоуэн. Архивное фото
© AP Photo / Chris Pizzello
Роуз Макгоуэн, обвинившей Вайнштейна в домогательствах, грозит арест

Студия также отказалась и от сотрудничества с Weinstein Co., из-за чего на экраны не выйдет совместный проект режиссера Дэвида Рассела с Джулианной Мур и Робертом де Ниро. Для последнего эта работа должна была стать первым опытом работы в телесериале.

Удачнее сложилась судьба другого совместного проекта студий — восьмисерийного фильма "Романовы" о судьбе российской царской семьи. Amazon полностью взял на себя продюсирование сериала, так как компания Вайнштейна еще не успела перечислить деньги на разработку проекта. Съемки уже начались, ими руководит создатель "Безумцев" и один из соавторов "Клана Сопрано" Мэтью Уайнер.

© AP Photo / Invision/ Arthur MolaПродюсер Харви Вайнштейн на кинофестивале в Каннах
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
Продюсер Харви Вайнштейн на кинофестивале в Каннах

От работы с Weinstein Co. отказались и в Apple. Еще с прошлого года компании работали над 10-серийным байопиком о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли. Тем не менее проект находился лишь в стадии разработки, поэтому разорвать сотрудничество удалось без проблем. Что будет с сериалом дальше, неизвестно.

Актер Кевин Спейси. Архивное фото
© REUTERS / Kevin Lamarque
"Я решил жить как гей". Кевин Спейси признался в гомосексуализме

Как неизвестна и судьба давнего проекта студии Disney "Артемис Фаул". Права на фильм по мотивам фэнтези ирландского писателя Йона Колфера о 12-летнем вундеркинде, наследнике преступной империи, еще в 2001 году купила студия братьев Вайнштейн Miramax. Потом компанию приобрел Disney, однако Вайнштейн продолжал числиться продюсером "Артемиса Фаула". Теперь от его услуг решено отказаться.

О закрытии проекта с Weinstein Co. заявил и актер Ченнинг Татум. Он собирался экранизировать роман Мэтью Квика "Прости меня, Леонард" о подростке, ставшем жертвой сексуального насилия. Неизвестной остается и судьба нескольких телепроектов продюсера: шоу о моде "Проект Подиум", хоррора "Крик", а также фильмов "Рыцарь дорог" и "Человек на шесть миллионов долларов".

Ни Хэфнера, ни Трампа
© AP Photo / Jeff ChristensenРежиссёр фильма "Люди Икс: Последняя битва" среди актерского состава
© AP Photo / Jeff Christensen
Режиссёр фильма "Люди Икс: Последняя битва" среди актерского состава

Еще одним аутсайдером Голливуда в свете скандала оказался американский режиссер Бретт Рэтнер, известный зрителям по фильмам "Час пик" и "Люди Икс". Его обвинили в домогательствах шесть женщин, включая актрис Оливию Манн, Джейми Рэй Ньюман и Наташу Хэнстридж. Рэтнер в ответ объявил, что отказывается от продюсирования экранизации бестселлера "Щегол" американской писательнциы Донны Тарт. В этой ситуации продлевать с Рэтнером контракт не стал киногигант Warner Bros.

Впрочем, сам Рэтнер заявил, что это было его решение, связанное с нежеланием "оказать какое-либо негативное воздействие на студию", пока не решатся его "личные проблемы". В связи с этим заморожены съемки байопика об основателе журнала Playboy Хью Хэфнере, которыми должен был руководить Рэтнер.

© REUTERS / Luke MacGregorДастин Хоффман и его жена Лиза
© REUTERS / Luke MacGregor
Дастин Хоффман и его жена Лиза

Американский канал HBO, в свою очередь, отказался от съемок мини-сериала о победе Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Проект должен был основываться на неопубликованной еще книге политического журналиста Марка Хэлперина, против которого выдвинули обвинения в домогательствах пять женщин.

Эпизоды неподобающего поведения, вменяемые сценаристу, десятилетней давности и относятся к периоду, когда он занимал пост политического директора канала ABC News. От сотрудничества в Хэлпериным также отказались крупные каналы Showtime и MSNBC.

© AFP 2017 / Pascal GuyotДатский режиссер Ларс фон Триер и исландская певица Бьорк с призом Каннского кинофестиваля за фильм "Танцующая в темноте"
© AFP 2017 / Pascal Guyot
Датский режиссер Ларс фон Триер и исландская певица Бьорк с призом Каннского кинофестиваля за фильм "Танцующая в темноте"

Не стоит обнадеживаться и фанатам других деятелей киноиндустрии, обвиняемых в домогательствах. Среди тех, кто вряд ли в ближайшее время порадует поклонников новыми картинами, американские режиссеры Джеймс Тобэк и Оливер Стоун, актеры Дастин Хоффман, Бен Аффлек и Стивен Сигал, а также многократный призер престижных европейских кинофестивалей датский режиссер Ларс фон Триер. 


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