В Дамаске могут возобновить работу российского Центра науки и культуры

БЕЙРУТ, 4 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Россотрудничество планирует в ближайшее время возобновить работу Центра науки и культуры в Дамаске, рассказал РИА Новости по телефону временно исполняющий обязанности главы Россотрудничества Алексей Фролов.

"Надеемся, что в самое ближайшее время РЦНК в Дамаске начнет свою работу в полном объеме", — сказал Фролов.

Руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что до конца текущего года уже запланирован ряд мероприятий в Дамаске.

"Россотрудничество планирует провести до конца года в Сирии ряд крупных мероприятий культурной направленности. Приоритетным является поддержка преподавания русского языка", — отметил Зайчиков.

Четвертого ноября в Дамаске после длительного перерыва состоялась VI Страновая конференция организаций российских соотечественников в Сирии. В мероприятии, организованном Россотрудничеством и посольством России в Сирии, приняли участие врио руководителя агентства Алексей Фролов и чрезвычайный и полномочный посол России в Сирии Александр Кинщак.

Член клуба "Родник-наследие" Амаль Таирли, выступая на конференции, подчеркнула, что "от молодежи зависит будущее российской диаспоры".