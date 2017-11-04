СМИ узнали о планах по созданию сериала по мотивам "Властелина колец"

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Киноконцерн Warner Bros. и продюсерская компания Amazon Studios начали переговоры о разработке сериала, основанного на трилогии английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина "Властелин колец", сообщает издание Variety.
Также издание сообщает, что в обсуждениях участвует компания Tolkien Estate, которая управляет имуществом писателя. Переговоры пока находятся на ранних стадиях, и никаких сделок заключено не было.
Как пишет Variety, стремление создать сериал соответствует новой политике, объявленной Безосом в этом году, когда миллиардер дал указание экс-главе Amazon Studios Рою Прайсу перейти от нишевых натуралистических сериалов к крупномасштабным проектам, которые могут вызвать международный интерес.
Ранее сообщалось, что глава продюсерской компании Amazon Studios Рой Прайс подал в отставку через несколько дней после того, как был отправлен в принудительный отпуск на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.