Пекинская опера выступит на сценах Мариинки в Петербурге и Владивостоке

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Китайский государственный театр пекинской оперы выступит сразу на двух сценах Мариинского театра в Санкт-Петербурге и Владивостоке. 4 и 5 ноября китайские артисты впервые выступят на Приморской сцене, а 8 и 9 ноября — на исторической сцене "Мариинки". Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Во Владивостоке знаменитая Пекинская опера представит один из самых известных спектаклей в своем репертуаре — "Легенду о Белой Змее", основанную на древних китайских преданиях. Аутентичность постановке придает уникальный грим артистов, традиционные яркие сценические костюмы и необычная акробатика.

В Санкт-Петербурге на исторической сцене Мариинского театра артисты Пекинской оперы дважды представят спектакль "Военачальницы из дома Ян". Постановка создана в военном жанре "уси", где основой действия является акробатика и элементы боевых искусств.

Пекинская опера (цзинцзюй) — уникальный жанр традиционного китайского искусства, включенный ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия. Эта опера имеет богатую 200-летнюю историю, официальной датой рождения Пекинской оперы считается 1790 год.

Этот жанр представляет собой сложный сплав различных музыкальных и театральных техник, сочетающий национальную музыку и необычные вокальные приемы, тщательно продуманный язык жестов, акробатику и элементы боевых искусств.

Китайский государственный театр пекинской оперы был основан в 1950-ом году. Первым руководителем театра был известный актер и театральный реформатор Мэй Ланьфан. И в честь 120-летию со дня его рождения в 2014 году состоялся первый визит Пекинской оперы в Санкт-Петербург.