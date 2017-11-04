В Японии пройдут концерты Большого симфонического оркестра им. Чайковского

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им. Чайковского (БСО) выступят в Японии. Концерты пройдут в шести городах Страны Восходящего Солнца: Токио, Сидзуоке, Нисиномии, Мориоке, Миядзаки, Рикудзентакате. Гастрольный тур продлится с 4 по 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе оркестра.

Посвящение Чайковскому

Первый концерт БСО, который пройдет 4 ноября в Сидзуоке, будет посвящен музыке Петра Ильича Чайковского. В программе: Симфония №6, Фрагменты из балетов "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Лебединое озеро". За дирижерским пультом Владимир Федосеев.

"Особенно приятно, когда после выступлений БСО японские слушатели говорят, что воспринимают Чайковского, как своего национального композитора. В этих гастролях музыка Петра Ильича занимает важное место, причем в одном из концертов мы даже исполним русско-японским составом оперу "Евгений Онегин". Порадуем друг друга совместным музицированием…", — сказал накануне гастролей Федосеев.

"Евгений Онегин"

Одним из важнейших событий гастролей станет концертное исполнение оперы Чайковского "Евгений Онегин" с участием российских и японских солистов и Хора Нового национального театра в Токио. Выступление состоится 9 ноября.

Главные партии исполнят: Василий Ладюк (Онегин), Вероника Джиоева (Татьяна), Алексей Татаринцев (Ленский), Агунда Кулаева (Ольга). Японские артисты Масуми Гото и Тетсутаро Шимицу выступят в ролях Зарецкого и Трике.

Камерный состав БСО и маэстро Федосеев 7 ноября дадут благотворительный концерт в городе Рикудзентаката, уничтоженном цунами в марте 2011 года. Оркестр исполнит Серенаду для струнного оркестра Чайковского.

Совместное музицирование

Два последних завершающих выступления пройдут в японской столице 14 и 15 ноября. В первый вечер в программе произведения Бородина, Шостаковича, Чайковского. В концерте для скрипки с оркестром Чайковского вместе с Большим симфоническим оркестром Федосеева выступит японский скрипач Фумияки Миура. Это же произведение прозвучит в его исполнении и в концерте 15 ноября. В программе помимо Концерта Чайковского будет исполнена Симфония №2 Рахманинова.

Маэстро Федосеев и возглавляемый им Большой симфонический оркестр очень востребованы в Японии, где только за последние пять лет коллектив дважды выезжал в Страну Восходящего Солнца на длительные гастроли. Федосеев в мае этого года выступил в Осаке и Токио с Осакским филармоническим оркестром и Симфоническим оркестром NHK.

"Для Большого симфонического оркестра и лично для меня каждый приезд в Японию — большая радость. Я очень люблю японскую публику: она тонко чувствует, понимает нашу русскую музыку", — отметил маэстро.