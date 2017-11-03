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Культура

Выходные в Москве: концерты Oxxxymiron и "Руки вверх"

15:1503.11.2017
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© Фото : сайт группы "Руки вверх"Концерт группы Руки вверх. Архивное фотоКонцерт группы Руки вверх. Архивное фото
© Фото : сайт группы "Руки вверх"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Москвичей в длинные праздничные выходные ждет целая россыпь концертов — от ветеранов поп-сцены "Руки вверх" до британцев Hurts и The kooks и рэпера Oxxxymiron, а также выставка костюмов фильма "Матильда" и премьеры в Большом театре и Электротеатре "Станиславский".

Выставки

Фильм Алексея Учителя Матильда. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Назван фильм, обошедший по популярности по итогам выходных "Матильду"
Мнения публики по поводу скандального фильма Алексея Учителя "Матильда" после выхода картины в прокат разделились, однако все сошлись на том, что костюмы в ней действительно исключительной красоты. Посмотреть на оригинальные наряды и аксессуары, в которых снимались Ларс Айдингер, Михалина Ольшанска и Ингеборга Дапкунайте, можно на Первой линии ГУМа. Здесь представлены более 70 нарядов и аксессуаров из 7 тысяч, которые были созданы специально для фильма.

Во время подготовки к работе, главный художник по костюмам Надежда Васильева, известная по работе с Алексеем Балабановым и Рустамом Хамдамовым, и ее коллега Ольга Михайлова изучили все дневники и фотографии того времени, частные и музейные коллекции, эскизы и картины. Бальные, визитные и вечерние платья, военные и парадные мундиры, балетные пачки и даже корона — все они сделаны на основе исторических прототипов конца XIX — начала XX века. Потребовалось более 12 тонн шёлка, шерсти, бархата, кожи, сукна, габардина, бязи, хлопка, органзы.

Роскошь и великолепие. Выставка костюмов к фильму "Матильда" в Царском Селе
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВ Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе наследника российского престола Николая Романова, будущего императора Николая II, с балериной Матильдой Кшесинской.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
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В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе наследника российского престола Николая Романова, будущего императора Николая II, с балериной Матильдой Кшесинской.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкЭкспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВ экспозицию вошли 70 костюмов.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
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В экспозицию вошли 70 костюмов.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВсего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкИмператорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкЭкспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкПредметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкТеперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка приурочена к окончанию Года российского кино.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкПосетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
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Концерты

Певец Иван Дорн выступает на городском фестивале актуальной музыки и активного образа жизни Ласточка в спорткомплексе Лужники в Москве. 22 июля 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Киевский поп-десант: как украинские артисты завоевали российскую эстраду
В субботу в клубе "Шестнадцать тонн" выступит протеже Ивана Дорна и музыкант его лейбла Константин Дмитриев. "В 2017 году Constantine выпустил свой дебютный альбом "Один": неожиданный и совсем не трендовый гаражный хаус, фортепианные партии и абсолютно "черный" вокал редкого тембра и дивной красоты. Всю эту красоту он везет в "16 тонн", — отмечают в клубе.

А в Крокус Сити Холле свой 21-й день рождения отметит группа "Руки вверх". По словам организаторов, ожидается масштабное шоу с потрясающими декорациями, высокотехнологичным видеоартом, зажигательными танцами в исполнении прославленного шоу-балета Street Jazz, звездные гости и множество сюрпризов от Сергея Жукова.

Рэп исполнитель Oxxxymiron. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Oxxxymiron против Dizaster: больше, чем просто рифмы и панчи
В воскресенье в Москву снова приедет британский дуэт Hurts. Музыканты обещают выступить с песнями со своего нового альбома Desire, а также исполнить уже полюбившиеся поклонникам хиты. А в Государственном Кремлевском дворце выступит сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица вместе с The No Smoking Orchestra. Выступление в стенах Кремля продолжит триумфальное шествие новой драмы Эмира "По млечному пути", где он с Моникой Беллуччи в главных ролях дебютировал в прошлом году на Каннском кинофестивале. Еще одни англичане, которым полюбилась Москва, группа The Kooks, они выступят в ГлавClub в понедельник.

Сцену же Олимпийского на все выходные оккупируют русские рэперы. В субботу там даст второй большой сольный концерт Тимати, первое его выступление прошло там же год назад. На этот раз организаторы обещают, что шоу будет еще более масштабным и грандиозным. А в понедельник его сменит властитель дум молодежи и звезда рэп-баттлов Мирон Федоров aka Oxxxymiron. Это его первый масштабный концерт на площадке такого уровня. "Покорение "Олимпийского" является здесь не самоцелью, а символом небывалого подъема независимой музыки в обход ротаций и продюсерских центров. Подъема, обусловленного в случае Оксимирона железобетонной взаимной верностью слушателей и исполнителя. Это стоит отметить вместе", — подчеркивают организаторы.

Театр

Здание Московского Художественного академического театра имени А.П. Чехова. Архивное фото
© РИА Новости / Борис Приходько
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МХТ имени Чехова выпускает спектакль "Светлый путь. 19.17"
Впервые на сцене Большого театра будет представлен знаменитый балет всемирно известного хореографа Иржи Килиана — "Забытая земля" на музыку "Симфонии-реквиема" Бенджамина Бриттена. "Забытая земля" — один из ранних балетов Килиана, который был создан в 1981 году для Штутгартского балета. Его музыкальной основой стала "Симфония-реквием" Бриттена, тему которой сам композитор определил как "медленное, скорбное шествие, "пляска смерти", решительное завершение". Главные партии готовили Ольга Смирнова, Екатерина Шипулина, Мария Виноградова, Ксения Жиганшина, Юлия Степанова, Семен Чудин, Владислав Лантратов, Владислав Козлов, Артемий Беляков, Игорь Цвирко и другие.

Еще одна премьера сезона пройдет в Электротеатре "Станиславский" — спектакль "Визит дамы" по одноименной пьесе Фридриха Дюрренматта в режиссуре Олега Добровольского. Пьеса написана драматургом в 1956 году. Это история жительницы города Гюллен Клары Цаханассьян, которая спустя много лет возвращается на родину, став богатой дамой. Она приезжает в Гюллен, чтобы наказать тех, кто ее предал. Вместе с режиссером над постановкой работали сценограф Степан Лукьянов, художник по костюмам Анастасия Нефедова, композитор Владимир Горлинский, хореограф Александр Андрияшкин.

Кино

Кинотеатр. Архивное фото
© Фото : предоставлено сетью кинотеатров "КАРО"
Кинопремьеры недели: новый "Тор" и тропический вариант "Выжившего"
На этой неделе вышла экранизация одного из самых непредсказуемых детективов Агаты Кристи "Скрюченный домишко". Долгожданную свадьбу Софии и Чарлза срывает семейная трагедия: кто-то из домочадцев отравил дедушку невесты — владельца миллиардного состояния. Взявшись за расследование, Чарлз выясняет, что мотив мог быть у всех. В фильме Жиль Паке-Бреннер сыграла целая россыпь звезд — Джиллиан Андерсон, Кристина Хендрикс, Гленн Клоуз и Макс Айронс.

В кинотеатре "Иллюзион" можно посмотреть мелодраму и призера Каннского фестиваля 1966 года "Мужчина и женщина" режиссера Клода Лелуша. Картина рассказывает о романе между вдовой, чем муж-каскадер погибает во время съемок, и автогонщике, чья жена покончила с собой. После случайной встречи между ними возникает близость, которая может помочь им выбраться из клетки одиночества.

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