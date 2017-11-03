Американская актриса обвинила Вайнштейна в двойном изнасиловании, пишут СМИ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Американская актриса Пас де ла Уэрта заявила, что продюсер Харви Вайнштейн дважды изнасиловал ее в 2010 году, пишет издание Vanity Fair.

Первый инцидент произошел в ноябре 2010 года после того, как продюсер предложил подвезти актрису до дома. По ее словам, Вайнштейн напросился к ней домой, начал приставать и повалил на кровать. Как вспоминает Пас де ла Уэрта, после того, как все закончилось, Вайнштейн сказал ей, что будет звонить. "Я просто лежала на кровати в шоке", — заявила она.

Ситуация повторилась месяцем позже, когда девушка вернулась домой после фотосессии. "Он изнасиловал меня", — заявила актриса. По ее словам, перед уходом Вайнштейн сказал, что даст ей роль в пьесе, однако больше не связывался с ней.

Как пишет издание, актрису допросил детектив нью-йоркской полиции Николас ДиГаудио, который ведет расследование в отношении Вайнштейна. Материалы дела были переданы окружному прокурору Максин Розенталь, которая рассматривает возможность выдвижения обвинений.

"Я считаю, что на основании допросов Пас с позиции полиции Нью-Йорка у нас есть достаточно (сведений — ред.), чтобы произвести задержание", — заявил ДиГаудио.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные представители шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно, из-за связанных с ним скандалов с сексуальными домогательствами.

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