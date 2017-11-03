Нидерландский банк отменил выступление Кевина Спейси, сообщили СМИ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Нидерландский банк ING отменил выступление Кевина Спейси на деловом мероприятии из-за шумихи, связанной с обвинениями в домогательствах в адрес актера, сообщает издание NL Times.
Спейси должен был произнести речь на бизнес-мероприятии BusinessBoost 29 ноября в Роттердаме.
"В связи с шумихой вокруг Кевина Спейси, вызванной обвинениями в сексуальных домогательствах, ING принял решение, что его выступление на мероприятии более не является желательным", — говорится в заявлении банка, сделанном по запросу издания.
Также в заявлении отмечается, что присутствие актера отвлекало бы участников от целей мероприятия.
Ранее компании Netflix и MRC сообщили, что прекращают производство шестого сезона сериала "Карточный домик" на фоне скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси.
Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации. Кроме того, около 10 человек, которые работают или работали над известным сериалом "Карточный домик", обвинили актера в сексуальных домогательствах.