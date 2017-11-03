Нидерландский банк отменил выступление Кевина Спейси, сообщили СМИ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Нидерландский банк ING отменил выступление Кевина Спейси на деловом мероприятии из-за шумихи, связанной с обвинениями в домогательствах в адрес актера, сообщает издание NL Times.

Спейси должен был произнести речь на бизнес-мероприятии BusinessBoost 29 ноября в Роттердаме.

"В связи с шумихой вокруг Кевина Спейси, вызванной обвинениями в сексуальных домогательствах, ING принял решение, что его выступление на мероприятии более не является желательным", — говорится в заявлении банка, сделанном по запросу издания.

Также в заявлении отмечается, что присутствие актера отвлекало бы участников от целей мероприятия.

Ранее компании Netflix и MRC сообщили, что прекращают производство шестого сезона сериала "Карточный домик" на фоне скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси.

Скандал вокруг американского актера начался после заявления звезды серила Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться в том, что у него были отношения с мужчинами.

Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации. Кроме того, около 10 человек, которые работают или работали над известным сериалом "Карточный домик", обвинили актера в сексуальных домогательствах.