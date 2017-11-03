Инвесторов у проекта не было и нет до сих пор, все вложенные деньги – собственные сбережения.

Изначально производство находилось в Санкт-Петербурге. Раз в месяц Максим ездил на завод, учился и контролировал процесс. Как только он перестал это делать, качество одежды упало.