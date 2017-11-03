Создать бренд национальной одежды в небольшом северном городе, который будут носить от Кореи до Дубая. Или строить из плавника, дерева, выброшенного морем, арт-объекты, которые оценят в Норвегии, Швеции и Финляндии. Два совершенно разных проекта из Архангельска и Северодвинска соединяют традиции и современный взгляд на мир. А их авторы говорят об одном: уехать нельзя, нужно остаться.
Поморский бренд одежды «Доска Треска» появился случайно. В 2015 году несколько друзей задумались о том, почему нет качественной одежды для молодежи, на которой будут написаны не привычные «Нью-Йорк» и «Лос-Анджелес», а, например, – «Архангельск».
«Это такая простая мысль, которая лежала на поверхности. В ноябре мы придумали этот проект, в мае выпустили первые свитшоты «Поморье» трех цветов. Сначала отклик был очень слабым. Партию в 90 свитшотов мы реализовывали три месяца. Сейчас, конечно, цифры другие. Например, за это лето мы продали вещей более, чем на 700 тысяч рублей. Только за октябрь сумма продаж – почти 350 тысяч рублей», – рассказывает один из четырех учредителей «Доска Треска» Максим Пушкин.
Мы поняли, что жители региона и те, кто уехал, заинтересованы в том, чтобы видеть что-то родное в своем гардеробе.
«Для кого-то это ностальгия, для кого-то гордость. Скорее всего, эта аудитория была всегда, просто мы никогда об этом не задумывались», — добавляет он.
Инвесторов у проекта не было и нет до сих пор, все вложенные деньги – собственные сбережения.
Изначально производство находилось в Санкт-Петербурге. Раз в месяц Максим ездил на завод, учился и контролировал процесс. Как только он перестал это делать, качество одежды упало.
Так, было решено перенести все производство в Архангельск. Полтора года одеждой бренда занимаются местные швеи и печатники.
«Мы поняли важность бренда, созданного не просто в России, а в родном регионе. Я думал, что люди будут всегда предпочитать «Адидас» и «Найк», конечно, эти вещи будут носить, но можно врезаться в этот сегмент и делать что-то свое», – считает Максим.
За брендом стоит целая философия. По словам Максима, цель проекта – объяснить людям, что в небольших городах можно жить, развиваться, заниматься своим делом.
Можно пропагандировать свой край. Соединять поморскую культуру с современными тенденциями.
«У меня был опыт жизни в Санкт-Петербурге, потом я вернулся. Так что наш слоган «Уехать нельзя остаться» мне очень близок. Мы хотим донести до молодежи, что в нашем городе тоже может быть интересно и перспективно. Есть люди, находящиеся за пределами города, страны и даже континента, которые носят наши вещи с любовью к Северу. Поэтому слоган мы оставили без запятой. Мы доносим свои ценности до людей, но оставляем выбор каждому, где поставить запятую. Для нас это гораздо большая история, чем просто одежда с принтами и бизнес», – говорит Максим.
Фотографии, на которых люди носят одежду «Доска Треска» приходят практически со всего земного шара. Бренд помогает идентифицировать друг друга в большом городе.
«Конечно, у нас были ошибки. Не качественный принт или плохо подобранный материал. Ткани у нас, к сожалению, турецкие. Это печальная реальность, но российских тканей, которые бы нам подошли, нет. Но мы стараемся, чтобы вещи были достойными. Продаем только то, что носим сами».
Недавно бренду «Доска Треска» предложили создать франшизу и работать с другими городами. Ребята отказались.
«Для нас вся северная традиция и культура очень естественны. Нам не нужно ничего объяснять друг другу, мы просто это чувствуем. Я видел в других странах, как люди оберегают свою культуру, которой практически нет. Какие-то крупицы. У нас же есть огромное богатство в рамках одного нашего региона», – рассказывает Максим.
Пять лет «Сборная Тайболы» проводит одноименный фестиваль в Архангельской области. Как говорит организатор мероприятия Илья Кузубов: «Когда ты живешь в маленьком городе, то хочешь делать те вещи, которых не хватает самому себе».
Илья копил на путешествие, а потратил деньги на первый фестиваль.
За несколько лет проект вырос и вышел за рамки ежегодного мероприятия.Команда «Тайболы» теперь строит арт-объекты и пишет монументальные картины на домах.
«Мы хотим показать, что живем в хорошем и интересном месте. Наши города, Архангельск и Северодвинск, заклеены баннерами с рекламой жилья в Москве и Санкт-Петербурге. Несмотря на непростую жизнь, мы очень хотим, чтобы люди «не валили» с Севера. Чтобы не звучало слово «Рашка». Для меня наша работа – инструмент изменения восприятия человеком его реальности, – говорит Илья. – Мы показываем пример того, чего можно добиться с помощью самоорганизации. Не надо себя жалеть, на кого-то жаловаться. Каждый может взять на себя квадратный сантиметр ответственности и сделать что-то хорошее».
Строительство деревянных арт-объектов начиналось для «Сборной Тайболы» как волонтерство, потом приглашающая сторона могла предоставить краски и гвозди, сейчас организаторы оплачивают проезд, питание, проживание, при необходимости материалы.
Гонорар зависит от масштабов работы и колеблется от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких тысяч евро.
Эскизы большей части объектов, построенных ребятами, нарисовал северодвинский художник Александр Менухов. Это его герои из серии «Люди у моря» живут на стенах домов в польском городе Слупске, Ханты-Мансийске и Северодвинске. Все сюжеты связаны с повседневной жизнью молодежи и людей среднего возраста в провинции.
«Я воспринимаю нашу традицию живой. Для музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» мы делали арт-объект по мотивам мезенской росписи – построили коня. Тут же мы получили отзывы, что конь наш изображен не по канонам. Смешно это, конечно. Люди, которые расписывали такими конями, например, прялки, писали, как им нравилось – от души. Традиция, как и язык, абсолютно живая структура. Для меня традиция – это не косоворотки и кокошники, это как раз жизнь, взаимодействие со своей землей, местом, корнями».
Недавно «Сборная Тайболы» вернулась из Сочи, где для Всемирного фестиваля молодежи и студентов построила деревянную щепную птицу, с размахом крыльев в пять метров.
До этого были арт-объекты для Кенозерского национального парка, работа на Поморском фестивале в норвежском Варде, где команда построила 28-метровый драккар.
«Дважды мы работали на фестивале «Баренц Спектакль» в Киркенесе. Строили огненных оленей: деревянные скульптуры горели и двигались. Смысл проекта был в том, что на смену традиционному миру приходит новый. Зритель должен задуматься, кто несет ответственность за эти изменения, – рассказывает Илья. – Благодаря таким серьезным проектам мы развиваемся, получаем новые предложения о работе. Сейчас ведем переговоры с одним фестивалем в юго-восточной Азии».
Для «Сборной Тайболы» строительство арт-объектов, конечно, не основной доход, а скорее – миссия. Возможность рассказать о Севере. Но уже сейчас появились серьезные заказчики в России. В планах на летний сезон три проекта.
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