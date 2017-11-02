Медведев: Маканин был тонким психологом, создавшим свой стиль

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Маканина, отметив, что он был не просто писателем, а тонким психологом, создавшим свой особый стиль. Соответствующая телеграмма в четверг опубликована на сайте правительства.

Маканин скончался в среду 1 ноября в поселке Красный Ростовской области в своем доме на 81-м году жизни. Его похоронили 2 ноября на местном кладбище. В последние годы писатель тяжело болел.

"Владимир Семенович был истинным интеллигентом, человеком ярким, многогранным, талантливым. Не просто писателем, а тонким психологом, создавшим свой особый стиль, который невозможно спутать ни с чем. В его произведениях – мир без иллюзий, неожиданные ракурсы, своя правда о сложных событиях нашей недавней истории, очень личное к ним отношение", — говорится в телеграмме.

Как подчеркнул Медведев, хотя Владимира Маканина больше нет с нами, "остались его книги, которые еще долгие годы будут читать и перечитывать снова и снова, осталась добрая память об этом светлом и неординарном человеке".

Маканин является лауреатом многочисленных литературных премий, в их числе "Большая книга", "Русский Букер", "Пенне" (Италия), Европейской премии по литературе, Пушкинской премии фонда Тепфера (ФРГ), премии "Ясная Поляна" и других. Его первый роман "Прямая линия" был опубликован в 1965 году, также его перу принадлежат книги "Предтеча", "Андеграунд, или Герой нашего времени", "Асан", "Две сестры и Кандинский", а также многочисленные сборники повестей и рассказов.