Тарантино больше не будет снимать фильмы в студии Вайнштейна

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Голливудский режиссер Квентин Тарантино ищет новую студию для съемок своего девятого фильма после того, как разгорелся секс-скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна, сообщает издание Deadline.

В США целый ряд актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Тарантино заявил, что знал о неподобающем поведении Вайнштейна по отношению к женщинам и сожалеет, что не занял более твердую позицию и не прекратил с ним работать.

Изначально Тарантино планировал снимать новый фильм-драму, действие которой происходит в Лос-Анджелесе в конце 60-х – начале 70-х, в созданной Вайнштейном студии The Weinstein Company. В связи с обвинениями режиссер принял решение сменить студию.

Издание отмечает, что все свои фильмы Тарантино снимал в студиях The Weinstein Company и Miramax, которую также основали братья Вайнштейн.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные представители шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно, из-за связанных с ним скандалов с сексуальными домогательствами.