С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Программу секции "Театр" на Санкт-Петербургском международном культурном форуме откроет авторский перформанс японского режиссера и теоретика театра Тадаси Судзуки "Сценические мифы и культура тела", сообщил руководитель секции, режиссер, народный артист РФ Валерий Фокин.

Шестой Международный культурный форум пройдет в Петербурге с 16 по 18 ноября. На мероприятии ожидается более 900 участников.

"Назвать эту постановку спектаклем в чистом виде невозможно, это некое размышление с актерами, размышление на тему культуры тела", — сказал Фокин.

По его словам, в этом сценическом размышлении группа перформеров покажет, как менялось отношение к телу на сцене, от античного понимания тела, через японскую систему масочных характеров до современного осознания тела как инструмента.

"На форуме будет представлена программа обширная и многочисленная, ее конструкция складывается из трех направлений: из спектаклей, круглых столов и деловых встреч с подписаниями соглашений", — сказал Фокин.

В работе секции запланирована программа, посвященная 100-летию со дня рождения Юрия Любимова, будет показан документальный фильм о режиссере.

Среди важнейших спектаклей программы Фокин назвал спектакль ведущего драматического театра Польши Театра Народовы "Дзяды" в постановке литовского режиссера Эймунтаса Някрошюса. Также покажут спектакль ирландских режиссеров Буша Мукарзеля и Бэна Кидда "Первая пьеса Чехова". Другим важным спектаклем, который будет представлен в ходе форума, Фокин назвал спектакль Национального театра Венгрии "Крокодил" по малоизвестному рассказу Федора Достоевского в своей постановке.

Свои премьеры представят на форуме и петербургские театры. Так, Малый драматический театр — Театр Европы покажет спектакль Льва Додина по Брехту "Страх Любовь Отчаяние", театр "Мастерская" Григория Козлова — "Мастера и Маргариту" по Булгакову, Театр имени Ленсовета — новую работу Юрия Бутусова, который обратился к драматургии Шекспира.

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