С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Программу секции "Театр" на Санкт-Петербургском международном культурном форуме откроет авторский перформанс японского режиссера и теоретика театра Тадаси Судзуки "Сценические мифы и культура тела", сообщил руководитель секции, режиссер, народный артист РФ Валерий Фокин.
Шестой Международный культурный форум пройдет в Петербурге с 16 по 18 ноября. На мероприятии ожидается более 900 участников.
По его словам, в этом сценическом размышлении группа перформеров покажет, как менялось отношение к телу на сцене, от античного понимания тела, через японскую систему масочных характеров до современного осознания тела как инструмента.
"На форуме будет представлена программа обширная и многочисленная, ее конструкция складывается из трех направлений: из спектаклей, круглых столов и деловых встреч с подписаниями соглашений", — сказал Фокин.
В работе секции запланирована программа, посвященная 100-летию со дня рождения Юрия Любимова, будет показан документальный фильм о режиссере.
Свои премьеры представят на форуме и петербургские театры. Так, Малый драматический театр — Театр Европы покажет спектакль Льва Додина по Брехту "Страх Любовь Отчаяние", театр "Мастерская" Григория Козлова — "Мастера и Маргариту" по Булгакову, Театр имени Ленсовета — новую работу Юрия Бутусова, который обратился к драматургии Шекспира.
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