Творчество Маканина отличает особая индивидуальность, считает Сеславинский

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Творчество писателя Владимира Маканина отличалось особенной индивидуальностью, он создавал в своих романах выразительные типажи, заявил руководитель Роспечати Михаил Сеславинский.

В четверг пресс-служба издательства "Эксмо" сообщила, что советский и российский писатель Владимир Маканин умер на 81-м году жизни. Его похоронят в поселке Красный под Ростовом-на-Дону.

Маканин является лауреатом многочисленных литературных премий, в том числе "Большая книга", "Русский Букер", "Пенне" (Италия), Европейской премии по литературе, Пушкинской премии фонда Тепфера (ФРГ), премии "Ясная Поляна" и других.

"Маканин видел и чувствовал людей, как никто другой. Это позволяло ему создавать очень выразительные типажи в своих романах. Внутренний мир героев его произведений никогда не был простым, но был глубоким и поразительным. Он никогда не хотел быть публичным человеком и делился мыслями через свое творчество, которое отличалось особенной индивидуальностью и стало основой успеха на литературном поприще", — сказал Сеславинский, чьи слова приводятся на официальном сайте Роспечати.

Первый роман Маканина "Прямая линия" был опубликован в 1965 году, также его перу принадлежат книги "Предтеча", "Андеграунд, или Герой нашего времени", "Асан", "Две сестры и Кандинский", а также многочисленные сборники повестей и рассказов.