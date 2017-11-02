Ректор ГИТИСа прокомментировал номинацию Серебренникова на "Золотую маску"

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Жюри театральной премии "Золотая маска" руководствовалось профессиональными критериями, когда номинировало Кирилла Серебренникова, так как он – несмотря на обстоятельства, в которых находится – является одним из самых талантливых режиссеров современности, заявил РИА Новости ректор ГИТИС Григорий Заславский.

Спектакль "Чаадский" в постановке Кирилла Серебренникова в театре "Геликон-Опера" вошел в число постановок, номинированных на высшую театральную премию "Золотая маска": сам Серебренников претендует на награду в номинациях "режиссура" и "художник по костюмам".

"Жюри руководствовалось только профессиональными критериями, потому что это была очень, на мой взгляд, хорошая экспертная компания… Абсолютно уверен в том, что они руководствовались профессиональными критериями и нашли возможным это сделать. Как бы то ни было, Кирилл Серебренников — один из самых талантливых режиссеров сегодня, независимо от обстоятельств, в которых он находится сейчас", — сказал Заславский.

Всего "Чаадский" получил четыре номинации: также на премию за него выдвинуты дирижер-постановщик Феликс Коробов и композитор, соавтор либретто Александр Маноцков; постановка в целом получила номинацию и как лучший оперный спектакль.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест.

Бывший бухгалтер Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.