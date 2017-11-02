Серебренникова номинировали на "Золотую маску"

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Спектакль "Чаацкий" в постановке Кирилла Серебренникова в театре "Геликон-Опера" вошел в число постановок, номинированных на высшую театральную премию "Золотая маска": сам Серебренников претендует на награду в номинациях "режиссура" и "художник по костюмам".

Сформирован лонг-лист номинантов высшей национальной театральной премии "Золотая маска", торжественная церемония вручения которой состоится 15 апреля на новой сцене Большого театра, сообщила в четверг на пресс-конференции генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина. Всего выдвинут 61 спектакль.

Всего "Чаацкий" получил четыре номинации. Серебренников номинирован как режиссер и художник по костюмам, также на премию выдвинуты дирижер Феликс Коробов и композитор Александр Маноцков. Постановка в целом получила номинацию и как лучший оперный спектакль.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест.

Ранее Ревякина, открывая пресс-конференцию, выразила тревогу вокруг коллег, связанных с делом "Седьмой студии". "Уверены и надеемся, что эта ситуация разрешится", — сказала она.