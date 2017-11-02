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Культура

ГАБТ представит первую балетную премьеру сезона - "Забытую землю" Килиана

13:2602.11.2017
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© РИА Новости / Андрей БабушкинЗрительный зал Большого театра в Москве. Архивное фотоЗрительный зал Большого театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Бабушкин

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Впервые на сцене Большого театра будет представлен знаменитый балет всемирно известного хореографа Иржи Килиана — "Забытая земля" на музыку "Симфонии-реквиема" Бенджамина Бриттена, премьера состоится 2 ноября на Новой сцене ГАБТа.

Танец жизни

Балерина надевает пуанты. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Забытая земля" — один из ранних балетов Килиана, который был создан в 1981 году для Штутгартского балета. Его музыкальной основой стала "Симфония-реквием" Бриттена, тему которой сам композитор определил, как "медленное, скорбное шествие, "пляска смерти", решительное завершение".

Трагическое мироощущение характерно и для балета Иржи Килиана. Двенадцать танцовщиков — белая, черная, красная, серая, розовая и бежевая пары рассказывают историю жизни, на пути которой — радость, любовь, вдохновение, трагедия, безнадежность.

"Забытая земля" — это танец жизни, — сказала накануне репетиции солистка балета ГАБТа Ольга Смирнова. — Я танцую в белой паре, отражающей самую светлую, чистую и вдохновенную пору жизни, когда зарождаются чувства и все еще впереди. Хочется претворить в жизнь этот светлый посыл большого художника. Танцевать в балете Килиана было моей мечтой. И я надеюсь, что впереди, может быть, состоится и встреча с самим Мастером, которого Большой театр уговорит приехать к нам".

По словам ассистента хореографа Лорейн Блуан, у Килиана сейчас очень много проектов — более 10 компаний ставят его балеты, а также он занят сейчас и своим личным большим проектом, связанным с видео и фото.

"Но его присутствие, конечно, очень важно, он — невероятный и иногда достаточно одного его слова, чтобы все изменилось. Но я надеюсь, что у артистов Большого театра обязательно будет шанс встретиться с Мастером", — сказала Блуан.

Артисты первого уровня

Виды Москвы
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Блуан подчеркнула, что для нее было огромной честью работать с артистами Большого театра, танцовщиками самого первого уровня с великолепными возможностями.

"Конечно, это новый для них язык, своеобразная пластика, не такая как в классическом балете. Но это важно было узнать и постичь. Замечательные артисты сделали за такой короткий срок колоссальный прыжок. Балет будет жить, развиваться и прорастать в них", — отметила она.

В этот вечер "Забытая земля" будет показана с двумя другими одноактными балетами — "Этюдами" Харальда Ландера и "Клеткой" Джерома Роббинса. За дирижерским пультом — Антон Гришанин.

Главные партии готовили Ольга Смирнова, Екатерина Шипулина, Мария Виноградова, Ксения Жиганшина, Юлия Степанова, Семен Чудин, Владислав Лантратов, Владислав Козлов, Артемий Беляков, Игорь Цвирко и другие.

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