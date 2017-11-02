Электротеатр представит первую премьеру сезона - "Визит дамы" Дюрренматта

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Электротеатр Станиславский представит 2 ноября первую премьеру нового сезона — спектакль "Визит дамы" по одноименной пьесе Фридриха Дюрренматта в режиссуре Олега Добровольского.

Вместе с режиссером над постановкой работали сценограф Степан Лукьянов, художник по костюмам Анастасия Нефедова, композитор Владимир Горлинский, хореограф Александр Андрияшкин, сообщили в пресс-службе театра.

Пьеса "Визит дамы" написана драматургом в 1956 году. Это история жительницы города Гюллен Клары Цаханассьян, которая спустя много лет возвращается на родину, став богатой Дамой. Она приезжает в Гюллен, чтобы наказать тех, кто ее предал.

"Сюжет пьесы близок к библейскому: Альфред и Клара счастливы вместе, но в момент, когда она ждет ребенка, он предает ее, предает ее и город, она становится изгнанницей. Клара возвращается в Гюллен за душой и жизнью бывшего возлюбленного, как "Мефистофель в юбке", — сказал РИА Новости Добровольский.

По словам режиссера, современная Клара — это тюнингованная машина смерти. Альфред стоит перед выбором — признать свою вину и тем самым уничтожить себя или потерять все, преобразиться и обрести себя заново.

"Мы "дописали" пьесу, сочинили ее небольшое продолжение в спектакле, — сказал Добровольский. — Так как действие спектакля происходит в наше время, то наличие у Клары огромного количества протезов и искусственных органов, описанное в пьесе, подсказало нам путь к сегодняшнему понятию трансгуманизма — философской концепции о движении человека к вечности путем постепенной замены частей тела на искусственные. Эта концепция действительно существует в реальной жизни, и доступна она только очень богатым людям, таким как наша героиня".

В спектакле сюжет пьесы обретает черты новой мифологии: что такое трансгуманизм и можно ли остановить зло, если механизм запущен очень давно?

Спектакль "Визит дамы" многонаселенный, в нем занято около 30 актеров.