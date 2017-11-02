На Украине скончался режиссер "Секретного фарватера" Вадим Костроменко

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Режиссер-постановщик Одесской киностудии Вадим Костроменко скончался на 84-м году жизни, сообщает пресс-служба киностудии на своей странице в Facebook.
В пресс-службе сообщили, что 60 лет трудовой жизни Костроменко посвятил Одесской киностудии. Как оператор он снял 13 художественных лент, в том числе с Марленом Хуциевым работал над легендарным фильмом "Весна на Заречной улице".
Коллектив Одесской киностудии выразил соболезнования и поддержку родным и близким Костроменко. Прощание с режиссером состоится в пятницу на Одесской киностудии.
Костроменко родился 26 сентября 1934 года в Артёмовске Донецкой области УССР. В 17 лет поступил на кинооператорский факультет ВГИК в мастерскую профессора Бориса Волчека, проучившись там с 1952 по 1957 год.