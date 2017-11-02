На Украине скончался режиссер "Секретного фарватера" Вадим Костроменко

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Режиссер-постановщик Одесской киностудии Вадим Костроменко скончался на 84-м году жизни, сообщает пресс-служба киностудии на своей странице в Facebook.

"Тяжелая потеря украинского кинематографа. На 84-м году ушел из жизни украинский режиссер-постановщик, оператор, сценарист, писатель, заслуженный деятель искусств Украины, директор Музея кино Вадим Костроменко", — говорится в сообщении. Отмечается, что Костроменко умер 1 ноября.

В пресс-службе сообщили, что 60 лет трудовой жизни Костроменко посвятил Одесской киностудии. Как оператор он снял 13 художественных лент, в том числе с Марленом Хуциевым работал над легендарным фильмом "Весна на Заречной улице".

Наиболее известными режиссерскими работами Костроменко является художественный фильм "Квартет Гварнери" (1978 год) и телевизионный фильм "Секретный фарватер" (1986 год). Он работал с Владимиром Высоцким, Людмилой Гурченко, Петром Тодоровским, Николаем Рыбниковым, Натальей Фатеева, Юрием Соломиным, Михаилом Кузнецовым и многими другими, сообщила киностудия.

Коллектив Одесской киностудии выразил соболезнования и поддержку родным и близким Костроменко. Прощание с режиссером состоится в пятницу на Одесской киностудии.

Костроменко родился 26 сентября 1934 года в Артёмовске Донецкой области УССР. В 17 лет поступил на кинооператорский факультет ВГИК в мастерскую профессора Бориса Волчека, проучившись там с 1952 по 1957 год.