Писатель Ю Несбе рассказал, за что любит Достоевского

ОСЛО, 2 ноя – РИА Новости. Норвежский писатель Ю Несбе в числе русских писателей, прежде всего, выделяет Федора Достоевского, которого начал читать еще в ранней юности, – за психологическую глубину и актуальность вне времени, рассказал он в интервью РИА Новости.

Несбе признался, что является большим поклонником Достоевского. Эту же привязанность он подарил главному герою своих детективов Харри Холе. Писатель считает, что в произведениях Достоевского можно найти много общего с тем, о чем и как писал норвежец Кнут Гамсун.

"Из русских я бы назвал Достоевского – он по-прежнему современен. Он напоминает мне Кнута Гамсуна – у него есть психологическая глубина. Кстати, моя дочь в школе изучала русский язык. Мы с ее мамой – большие поклонники Достоевского. Когда я читал "Доктора Живаго" — это прекрасно написанная история, но не проникает в сознание, как романы Достоевского", — рассуждает писатель.

Он вспоминает, что читать Достоевского начал в ранней юности – "может быть, слишком рано", но позже, перечитывая его произведения, заново открывал для себя русского классика. Запомнились Несбе и произведения Булгакова и Толстого – правда, трудность вызвало множество вариантов русских имен. Читая "Анну Каренину", он даже был вынужден составить список имен и их вариантов, чтобы не запутаться.

Говоря о прочих литературных предпочтениях, Несбе упомянул Марка Твена, Роальда Даля. "Из американских писателей-битников, наверное, Керуак, еще Буковски, Томпсон. Назвал бы Чандлера, Гюнтера Грасса. И многие норвежские писатели – Гамсун, Унсет – у нее мне нравятся не исторические романы, а ранние, когда она писала о себе, они не кажутся старомодными, это очень созвучно нашей действительности", — говорит Несбе.

Еще, читая хорошую литературу, писатель приходит к выводу о том, что сущность человека с течением времени не претерпела серьезных изменений.

"Вот сейчас я читаю Марселя Пруста – когда-то моя мама-библиотекарь присылала мне Пруста и спрашивала: "Ну, ты прочел?". Я говорил: "О, мама, там так много!". Но сейчас я читаю, хотя и не все, но отчетливо понимаю – а ничего в человеческой сущности не изменилось. Наверное, это потому, что хорошая литература существует вне времени", — заключил писатель.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.