Серийный убийца интереснее карманного воришки, считает писатель Ю Несбе

ОСЛО, 2 ноя – РИА Новости. Автор детективов должен уметь выстроить саспенс, убедить читателя в том, что если разгадка не будет найдена, а преступника не поймают – мир рухнет, а создать атмосферу напряжения и всеохватывающего страха может действующий в книге серийный маньяк, а не воришка-карманник, рассказал в интервью РИА Новости автор всемирно известной серии триллеров Ю Несбе.
"В любой книге важен момент саспенса. Если хочешь, чтобы твою книгу читали, хочешь, чтобы читатели ждали – поймает ли Харри убийцу, надо создать такую картину, ощущение, будто что-то очень важное стоит на кону. Ты должен нутром чувствовать, что если убийцу не поймают, мир рухнет", — говорит Несбе.
В качестве примера писатель приводит фильм Спилберга "Челюсти", в котором страх вызывает не сама акула, а то, на что она способна. "Не нужно описывать подробно само чудовище, достаточно показать, что оно может сотворить. Наступает момент, когда монстр превращается в зеркало для других героев, и мы уже следим, как они с ним справляются. Это зеркало отражает разные качества — интеллект, мужество, показывает слабые стороны", — считает писатель.
Он признается, что в детстве ему часто пеняли на богатое воображение. Сам он вспоминает, что, будучи ребенком, отправлялся в темный лес, где его не подстерегали реальные опасности, но фантазия наполняла лес страшными монстрами и чудовищами.
"Некоторые говорят — зачем тебе нужен именно серийный маньяк, чем плох обычный убийца. Когда речь идет о человеке, совершившем единичное убийство, важно поймать его, и тогда жизнь продолжится. А в случае серийных убийств особенность в том, что они будут продолжаться, и ты должен их остановить, в этом и есть суть триллера", — поясняет писатель.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.