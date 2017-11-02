Серийный убийца интереснее карманного воришки, считает писатель Ю Несбе

ОСЛО, 2 ноя – РИА Новости. Автор детективов должен уметь выстроить саспенс, убедить читателя в том, что если разгадка не будет найдена, а преступника не поймают – мир рухнет, а создать атмосферу напряжения и всеохватывающего страха может действующий в книге серийный маньяк, а не воришка-карманник, рассказал в интервью РИА Новости автор всемирно известной серии триллеров Ю Несбе.

В этом году в России вышла 11-я книга из серии о знаменитом сыщике Харри Холе, а осенью в прокат выходит премьера фильма "Снеговик" по одноименному роману Несбе. Норвежский писатель по праву считается королем скандинавского детектива, его произведения переведены на 50 языков мира.

"В любой книге важен момент саспенса. Если хочешь, чтобы твою книгу читали, хочешь, чтобы читатели ждали – поймает ли Харри убийцу, надо создать такую картину, ощущение, будто что-то очень важное стоит на кону. Ты должен нутром чувствовать, что если убийцу не поймают, мир рухнет", — говорит Несбе.

В качестве примера писатель приводит фильм Спилберга "Челюсти", в котором страх вызывает не сама акула, а то, на что она способна. "Не нужно описывать подробно само чудовище, достаточно показать, что оно может сотворить. Наступает момент, когда монстр превращается в зеркало для других героев, и мы уже следим, как они с ним справляются. Это зеркало отражает разные качества — интеллект, мужество, показывает слабые стороны", — считает писатель.

Он признается, что в детстве ему часто пеняли на богатое воображение. Сам он вспоминает, что, будучи ребенком, отправлялся в темный лес, где его не подстерегали реальные опасности, но фантазия наполняла лес страшными монстрами и чудовищами.

"Некоторые говорят — зачем тебе нужен именно серийный маньяк, чем плох обычный убийца. Когда речь идет о человеке, совершившем единичное убийство, важно поймать его, и тогда жизнь продолжится. А в случае серийных убийств особенность в том, что они будут продолжаться, и ты должен их остановить, в этом и есть суть триллера", — поясняет писатель.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.