Писатель Несбе рассказал, как вернул недовольному читателю деньги за книгу

ОСЛО, 2 ноя – РИА Новости. Писатель Ю Несбе считает, что читатель всегда прав, и вспоминает, как однажды вернул деньги недовольному читателю за одну из своих книг.
В этом году в России вышла 11-я книга из серии о знаменитом сыщике Харри Холе, а осенью в прокат выходит премьер фильма "Снеговик" по одноименному роману Несбе. Норвежский писатель по праву считается королем скандинавского детектива, его произведения переведены на 50 языков мира.
Несбе в интервью РИА Новости рассказал о том, что первыми читателями-рецензентами его произведений является пятерка профессионалов из издательского дома, которые высказывают свое впечатление о книгах. Много откликов он получает и от читателей, хотя не все из них всегда оказываются положительными.
Писатель вспомнил об одной рецензии в шведской газете на роман "Леопард" — автор рецензии поругал Несбе за то, что в его триллерах слишком много жестокости, и писатель отчасти согласился с критикой. В одном случае ему даже пришлось вернуть читателю деньги за книгу.
Писатель считает, что читатель всегда прав. И когда рецензенты обращают его внимание на то, что не понимают характер персонажа или суть событий, его задача как писателя сделать контекст более понятным.