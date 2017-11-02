Писатель Несбе рассказал, как вернул недовольному читателю деньги за книгу

ОСЛО, 2 ноя – РИА Новости. Писатель Ю Несбе считает, что читатель всегда прав, и вспоминает, как однажды вернул деньги недовольному читателю за одну из своих книг.

В этом году в России вышла 11-я книга из серии о знаменитом сыщике Харри Холе, а осенью в прокат выходит премьер фильма "Снеговик" по одноименному роману Несбе. Норвежский писатель по праву считается королем скандинавского детектива, его произведения переведены на 50 языков мира.

Несбе в интервью РИА Новости рассказал о том, что первыми читателями-рецензентами его произведений является пятерка профессионалов из издательского дома, которые высказывают свое впечатление о книгах. Много откликов он получает и от читателей, хотя не все из них всегда оказываются положительными.

Писатель вспомнил об одной рецензии в шведской газете на роман "Леопард" — автор рецензии поругал Несбе за то, что в его триллерах слишком много жестокости, и писатель отчасти согласился с критикой. В одном случае ему даже пришлось вернуть читателю деньги за книгу.

"Я однажды получил письмо от читателя моей книги "Кровавый снег" — это короткое произведение. Так вот, тот читатель был подписчиком в одном книжном клубе и автоматически получил ее. Он послал мне гневное письмо: "В этой книге всего 180 страниц, я платил такие же деньги за книги о Харри Холе, у меня такое чувство, что вы меня обманули. И вообще она мне не понравилась!" Я вернул деньги", — вспомнил Несбе, отметив, что это был исключительный случай.

Писатель считает, что читатель всегда прав. И когда рецензенты обращают его внимание на то, что не понимают характер персонажа или суть событий, его задача как писателя сделать контекст более понятным.