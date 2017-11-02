Писатель Ю Несбе рассказал, как придумал историю о "Докторе Прокторе"

ОСЛО, 2 ноя – РИА Новости. Норвежский писатель Ю Несбе рассказал в интервью РИА Новости, что придумал историю про безумного профессора Доктора Проктора по просьбе дочери.

Ю Несбе известен прежде всего серией детективов об инспекторе Харри Холе – его книги переведены на 50 языков мира и выходят миллионными тиражами. Однако автор кровавых триллеров пишет и добрые, светлые, полные юмора и невероятных приключений истории о безумном изобретателе Докторе Прокторе и его друзьях – девочке Лисе и маленьком мальчике Булле.

Несбе вспоминает, что сочинять историю про Доктора Проктора начал для своей маленькой дочери, которая просила рассказывать ей разные небылицы.

"Я придумывал разных персонажей. Она задавала рамки, что это должны быть за персонажи – профессор и маленькая девочка примерно с нее ростом и еще очень-очень маленький мальчик", — говорит писатель и с улыбкой вспоминает о том, что эти истории так нравились дочери, что она приводила детей из детского сада послушать его рассказы. Многие из них так и не превратились в книги, но вот Доктор Проктор так захватил воображение Несбе, что уже вышла целая серия книг о "чокнутом профессоре".

"Эта история – про Доктора Проктора – я в какой-то момент понял, что рассказываю об одних и тех же персонажах, мне самому стало интересно. Эта тоже история об одиночках, таких же, как и Харри Холе. И о дружбе, конечно, которая для них важнее всего", — говорит Несбе.