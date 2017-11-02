Писатель Несбе пообещал придумать положительных русских персонажей

ОСЛО, 2 ноя – РИА Новости. Норвежский писатель Ю Несбе в интервью РИА Новости пообещал, что в следующих книгах придумает положительных русских персонажей.

"Что, правда? Это в каких книгах? Да, точно, у меня были в "Призраке" люди из Сибири, бывшие заключенные, с татуировками… Черт, придется теперь придумать каких-то положительных русских", — сказал Несбе, отвечая на вопрос, почему в его книгах много отрицательных русских персонажей.

Писатель признался, что не специально пытался выставить русских "плохими парнями".

"Знаете, почему это так у меня получилось? Я вам скажу: сегодня мы довольно хорошо представляем себе другие страны, культуры, другие общества. А в России, несмотря на то, что всегда была близка географически, до сих пор много непонятного, загадочного, мистического", — объяснил Несбе.

Он вспомнил о том, как мама возила его и брата в середине 1970-х годов в Москву и Петербург. Несбе тогда было 17 лет. "С одной стороны Советский Союз произвел невероятное впечатление: все было такое огромное, величественное. Помню, как мы ходили в Зимний дворец в Ленинграде, маме даже пришлось уводить меня оттуда – я был готов часами разглядывать каждую картину – мельчайшие детали, было ощущение, что я оказался в кино", — вспомнил писатель.

Он рассказал, что ему трудно забыть тяжелую, гнетущую атмосферу того времени, людей, которые со стороны выглядели не очень счастливыми. "Было ощущение, будто что-то происходит, но мы этого не видим, какая-то тайна вокруг. Не знаю, почему такое впечатление осталось, ведь большинство русских, с которыми я встречался, мне очень понравились. И хотя мы сегодня знаем о России больше, в ней по-прежнему остается что-то загадочное, непонятное", — рассказал он.

Несбе признался, что, хотя и приезжал в Россию несколько лет назад с презентацией одной из своих книг, хотел бы побывать на родине одного из своих любимых писателей Достоевского еще раз, особенно был бы рад, если бы его пригласили в Петербург.