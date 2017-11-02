Писатель Несбе рассказал, что общего у детектива Харри Холе и Юрия Гагарина

ОСЛО, 2 ноя – РИА Новости. Герой популярной серии детективов норвежского писателя Ю Несбе Харри Холе – одиночка, спасающий мир от жестоких преступников, серийных маньяков — выполняет самоубийственную миссию, и в этом он похож на советского космонавта Юрия Гагарина, который стал первым человеком в космосе, несмотря на смертельный риск такого путешествия, объяснил сам Несбе в интервью РИА Новости.

В этом году в России вышла 11-я книга из серии о знаменитом сыщике Харри Холе, а осенью в прокат выходит премьера фильма "Снеговик" по одноименному роману Несбе. Норвежский писатель по праву считается королем скандинавского детектива, его произведения переведены на 50 языков мира.

Харри Холе — блестящий детектив-одиночка и алкоголик с тяжелым характером, он берется за расследование жутких убийств, бесстрашно выслеживает серийных маньяков и, по большому счету, спасает мир от зла и жестокости.

"Харри – это герой, который просто делает свою работу. Это история про одиночку, который не очень-то любит людей, не ощущает себя членом общества. Но в своей работе он чувствует ответственность за это общество. Это не значит, что он хотел бы изменить порядок вещей, он отнюдь не революционер. Но он понимает, что он может делать свою работу лучше, чем кто-либо другой", — говорит о своем герое Несбе.

Он поясняет, что задачи, которые стоят перед Холе, часто кажутся самоубийственными. И в этом у норвежского сыщика много общего с первым советским космонавтом. "Например, Юрий Гагарин. Он был первым и, наверное, когда ему предложили полететь в космос, он понимал, что может никогда не вернуться, не увидит свою семью, что этот полет может оказаться самоубийственной миссией. Но в то же время он понимал и другое: он — единственный человек, кто может это сделать. Не знаю точно, как было у Гагарина, но он, скорее всего, сказал "Да, конечно", — считает Несбе.