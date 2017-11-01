Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах, пишут СМИ

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Американская писательница Анна Грэхам Хантер заявила, что Дастин Хоффман сексуально домогался ее, когда ей было 17 лет, сообщило издание Hollywood Reporter.

Хантер рассказала изданию, что в 17 лет проходила практику в качестве помощника продюсера на съемках фильма "Смерть коммивояжера", вышедшем в 1985 году. На момент выхода фильма Хоффману было 48 лет.

"Он попросил меня сделать ему массаж ног в первый день на съемочной площадке. Я сделала. Он в открытую флиртовал со мной, хватал меня сзади", — рассказывает писательница.

Кроме того, по ее словам Хоффман говорил ей о близости и отпускал "грязные" шутки в ее адрес.

Как сообщает издание Daily Beast, Дастин Хоффман извинился за свое поведение. "Я очень уважаю женщин и чувствую себя ужасно из-за того, что мои действия могли поставить ее в неудобное положение. Я прошу прощения. Это не отражение того, кто я есть", — цитирует издание слова актера.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно из-за связанных с ним скандалов с сексуальными домогательствами. Кроме того, в сексуальных домогательствах был обвинен актер Кевин Спейси и американский режиссер Бретт Рэтнер.