Шесть женщин обвинили режиссера Бретта Рэтнера в домогательствах

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Шесть женщин, в том числе актрисы Оливия Манн и Наташа Хенстридж, обвинили американского режиссера Бретта Рэтнера в сексуальных домогательствах, сообщает издание Los Angeles Times.

Как пишет издание, актриса и модель Хенстридж в 19 лет оказалась в квартире режиссера. Они проводили время с друзьями и смотрели кино. Актриса заснула, а когда проснулась, оказалось, что все, кроме нее и режиссера, ушли. По словам Хенстридж, Рэтнер силой принудил ее к оральному сексу.

"Он физически приставал ко мне. В какой-то момент я сдалась, и он сделал свое дело", — сказала Хенстридж. Отмечается, что после того инцидента в 1990-х годах актриса сделала успешную карьеру, но она помнила об этих событиях и издалека следила за тем, как Рэтнер стал одним из наиболее могущественных людей в Голливуде.

Также режиссера обвинили актрисы Оливия Манн, Джейми Рэй Ньюман, Кэтрин Таун и модель и певица Эри Сасаки. По их словам, Рэтнер приставал к девушкам на съемочной площадке, на борту самолета, на вечеринках. Отмечается, что никто из них не сообщил о случившемся в полицию. В 2010 году Оливия Манн писала о случившемся в своей книге, но не называла имени режиссера.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно из-за связанных с ним скандалов с сексуальными домогательствами.