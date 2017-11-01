Художник Кошляков о подсчетах Forbes: рейтинги запутывают ценности

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Валерий Кошляков, который возглавил рейтинг самых успешных российских художников по версии журнала Forbes, рассказал РИА Новости, что негативно относится к подобного рода спискам, поскольку они не отражают подлинной ситуации в искусстве.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых успешных художников страны, составленный по итогам продаж ярмарки современного искусства "Cosmoscow-2017" и аукционов, прошедших за последние два года. Первое место в списке занял Кошляков, объем продаж которого, по данным журнала, превысил 147 тысяч евро, что на 30 тысяч больше, чем у обладателя второй строчки рейтинга.

"Безусловно, подобные рейтинги не отражают подлинной ситуации российского искусства… Отношусь ко всем рейтингам негативно, особенно вторичный рынок и перепродажа работ никак не отражают личный доход художника. Но, самое главное, рейтинг не отражает качества искусства художника, великое делается в тени", — сказал Кошляков.

По его словам, справедливого рейтинга не может быть, поскольку истинных творцов выявит время. Кроме того, по мнению живописца, западные ярмарки не отражают всего, что создают художники, а также "страдают модой и вкусовщиной галеристов".

"Никто не ведает того, кого выберут наши потомки, тем паче само искусство. Рейтинги только запутывают ценности. Есть технари, которые плодовито рисуют, есть художники, пишущие медленно, но качественно. Так как рынок требует продукции, то такие качества несовместимы", — пояснил художник.