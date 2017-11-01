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Культура

Кинопремьеры недели: новый "Тор" и тропический вариант "Выжившего"

16:5301.11.2017
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© Фото : предоставлено сетью кинотеатров "КАРО"Кинотеатр. Архивное фотоКинотеатр. Архивное фото
© Фото : предоставлено сетью кинотеатров "КАРО"

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. На этой неделе на российские экраны выходит третья часть франшизы Marvel про скандинавских богов "Тор. Рагнарек" режиссера Тайки Вайтити, драма о выживании "Джунгли" с Дэниелом Рэдклиффом, байопик о Поле Гогене "Дикарь", экранизация романа Агаты Кристи "Скрюченный домишко" и режиссерский дебют Алисы Хазановой "Осколки".

"Тор. Рагнарек"

В новой части франшизы от Marvel про непобедимого скандинавского бога Тора, которого снова сыграл австралийский актер Крис Хемсворт, заглавного героя засылают далеко от родного Асгарда, в другую часть вселенной, лишают длинных волос и знаменитого молота и заставляют останавливать Рагнарек — "гибель богов", означающую исчезновение всего мира. Тору противостоит прекрасная, но ужасающая Хела в исполнении Кейт Бланшетт. Однако это еще не все: прежде чем разобраться с концом мира, ему нужно победить в гладиаторских боях своего коллегу по Мстителям – Невероятного Халка.

В фильме вновь можно будет увидеть Тома Хиддлстона в роли Локи, Энтони Хопкинса и Марка Руффало, а среди новых лиц – Бенедикт Камбербэтч, который перекочевал в фильм из "Доктора Стрейнджа". Режиссером третьей части стал новозеландец Тайка Вайтити, который до того снял обаятельную и остроумную драму "Охота на диких людей" и мокьюментари про повседневную жизнь вампиров "Реальные упыри".

Премьера фильма Алексея Учителя Матильда. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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По мнению критиков, Вайтити удалось вдохнуть новую жизнь в уже привычную франшизу и сделать ее не просто увлекательной, но еще и остроумной, а также задать новый стандарт для всей вселенной Marvel.

"Джунгли"

Экранизация книги Йосси Гинсберга, в которой он рассказывает про свой вариант "Выжившего", но только в тропиках. Главный герой в исполнении Рэдклиффа отправляется с приятелями в поход, теряется там и проводит три недели без еды и воды. Путешествие, начавшееся как забавное приключение, превращается в борьбу за выживание. Картину доверили Грегу Маклину, автору крепких триллеров "Крокодил" и "Эксперимент "Офис".

Виктор Цой. Архивное фото
© Фото : Казахфильм, 1988
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Впрочем, критики на сайте Rotten Tomatoes поставили фильму всего 5,5 балла из 10. "Несмотря на невероятную самоотдачу мистера Рэдклиффа (его истощенное тело не коснулись спецэффекты), он все-таки не может спасти сценарий Джастина Монжо, который заботиться больше о состоянии его плоти, чем содержании головы", — отметила критик Джанетт Катсулис.

"Дикарь"

Картина рассказывает о полинезийском этапе жизни известного французского художника Поля Гогена в исполнении Венсана Касселя. Устав от богемной жизни в Париже, он покидает город со словами "Здесь нет ни одного лица или пейзажа, который бы стоило написать", и отправляется на Таити, где находит не только новый источник вдохновения и краски жизни, но и неожиданную любовь и музу – дикарку Техуру.

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© Фото предоставлено кинокомпанией "Белое Зеркало"
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Режиссер Эдуар Делюк сознательно фокусируется только на этом периоде жизни художника, не пытаясь описать всю его судьбу. "Удивительно короткий фильм пытается исследовать широкий круг тем, включая природу, колониализм, религию, сексуальность и искусство. Это слегка размывает фокус фильма с Гогеном, пытающимся свести концы с концами и увлеченным любовным треугольником", — отметил критик Бойд Ван Хой.

"Скрюченный домишко"

Экранизация одного из самых непредсказуемых детективов Агаты Кристи. Долгожданную свадьбу Софии и Чарлза срывает семейная трагедия: кто-то из домочадцев отравил дедушку невесты — владельца миллиардного состояния. Взявшись за расследование, Чарлз выясняет, что мотив мог быть у всех. В фильме Жиль Паке-Бреннер сыграла целая россыпь звезд – Джиллиан Андерсон, Кристина Хендрикс, Гленн Клоуз и Макс Айронс.

Кадр из фильма Звёздные войны: Пробуждение силы
© Lucasfilm Ltd. (2015)
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Роман вышел в свет в 1949 году. Кристи назвала эту историю об убийстве в благополучном английском семействе одной из своих самых любимых.

"Роман очень современный. Человек, обладающий огромной властью и гордыней, правит миром, где только можно, и делает окружающих несчастными. Я подумал, люди это поймут, это будет иметь отклик. Я почувствовал, что, хотя действие происходит в другом времени, это интересная возможность провести параллель с сегодняшним днем, с миром, где всё сдвинуто", – подчеркнул режиссер Паке-Бреннер.

"Осколки"

В дебютном фильме актрисы и бывшей балерины Алисы Хазановой рассказывается про уставшую друг от друга супружескую пару, которую сыграли Крис Битем и сама Хазанова. "Осколки", начинающиеся как мелодрама о кризисе еще одного брака, разворачиваются в затейливую историю о том, как неверна наша память и до какой степени сильно в нас желание прожить другую жизнь – какой бы внешне благополучной ни была эта, проживаемая в реальном времени.

"Вообще, для меня это отголосок фильма "Прошлым летом в Мариенбаде" Алана Рене… И мне хотелось рассказать историю о поколении людей, которые размышляют на тему: я могу прожить другую жизнь, и что было бы, если бы в какой-то момент, я сделал другой выбор", — рассказала Хазанова.

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