Кинопремьеры недели: новый "Тор" и тропический вариант "Выжившего"

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. На этой неделе на российские экраны выходит третья часть франшизы Marvel про скандинавских богов "Тор. Рагнарек" режиссера Тайки Вайтити, драма о выживании "Джунгли" с Дэниелом Рэдклиффом, байопик о Поле Гогене "Дикарь", экранизация романа Агаты Кристи "Скрюченный домишко" и режиссерский дебют Алисы Хазановой "Осколки".

"Тор. Рагнарек"

В новой части франшизы от Marvel про непобедимого скандинавского бога Тора, которого снова сыграл австралийский актер Крис Хемсворт, заглавного героя засылают далеко от родного Асгарда, в другую часть вселенной, лишают длинных волос и знаменитого молота и заставляют останавливать Рагнарек — "гибель богов", означающую исчезновение всего мира. Тору противостоит прекрасная, но ужасающая Хела в исполнении Кейт Бланшетт. Однако это еще не все: прежде чем разобраться с концом мира, ему нужно победить в гладиаторских боях своего коллегу по Мстителям – Невероятного Халка.

В фильме вновь можно будет увидеть Тома Хиддлстона в роли Локи, Энтони Хопкинса и Марка Руффало, а среди новых лиц – Бенедикт Камбербэтч, который перекочевал в фильм из "Доктора Стрейнджа". Режиссером третьей части стал новозеландец Тайка Вайтити, который до того снял обаятельную и остроумную драму "Охота на диких людей" и мокьюментари про повседневную жизнь вампиров "Реальные упыри".

По мнению критиков, Вайтити удалось вдохнуть новую жизнь в уже привычную франшизу и сделать ее не просто увлекательной, но еще и остроумной, а также задать новый стандарт для всей вселенной Marvel.

"Джунгли"

Экранизация книги Йосси Гинсберга, в которой он рассказывает про свой вариант "Выжившего", но только в тропиках. Главный герой в исполнении Рэдклиффа отправляется с приятелями в поход, теряется там и проводит три недели без еды и воды. Путешествие, начавшееся как забавное приключение, превращается в борьбу за выживание. Картину доверили Грегу Маклину, автору крепких триллеров "Крокодил" и "Эксперимент "Офис".

Впрочем, критики на сайте Rotten Tomatoes поставили фильму всего 5,5 балла из 10. "Несмотря на невероятную самоотдачу мистера Рэдклиффа (его истощенное тело не коснулись спецэффекты), он все-таки не может спасти сценарий Джастина Монжо, который заботиться больше о состоянии его плоти, чем содержании головы", — отметила критик Джанетт Катсулис.

"Дикарь"

Картина рассказывает о полинезийском этапе жизни известного французского художника Поля Гогена в исполнении Венсана Касселя. Устав от богемной жизни в Париже, он покидает город со словами "Здесь нет ни одного лица или пейзажа, который бы стоило написать", и отправляется на Таити, где находит не только новый источник вдохновения и краски жизни, но и неожиданную любовь и музу – дикарку Техуру.

Режиссер Эдуар Делюк сознательно фокусируется только на этом периоде жизни художника, не пытаясь описать всю его судьбу. "Удивительно короткий фильм пытается исследовать широкий круг тем, включая природу, колониализм, религию, сексуальность и искусство. Это слегка размывает фокус фильма с Гогеном, пытающимся свести концы с концами и увлеченным любовным треугольником", — отметил критик Бойд Ван Хой.

"Скрюченный домишко"

Экранизация одного из самых непредсказуемых детективов Агаты Кристи. Долгожданную свадьбу Софии и Чарлза срывает семейная трагедия: кто-то из домочадцев отравил дедушку невесты — владельца миллиардного состояния. Взявшись за расследование, Чарлз выясняет, что мотив мог быть у всех. В фильме Жиль Паке-Бреннер сыграла целая россыпь звезд – Джиллиан Андерсон, Кристина Хендрикс, Гленн Клоуз и Макс Айронс.

Роман вышел в свет в 1949 году. Кристи назвала эту историю об убийстве в благополучном английском семействе одной из своих самых любимых.

"Роман очень современный. Человек, обладающий огромной властью и гордыней, правит миром, где только можно, и делает окружающих несчастными. Я подумал, люди это поймут, это будет иметь отклик. Я почувствовал, что, хотя действие происходит в другом времени, это интересная возможность провести параллель с сегодняшним днем, с миром, где всё сдвинуто", – подчеркнул режиссер Паке-Бреннер.

"Осколки"

В дебютном фильме актрисы и бывшей балерины Алисы Хазановой рассказывается про уставшую друг от друга супружескую пару, которую сыграли Крис Битем и сама Хазанова. "Осколки", начинающиеся как мелодрама о кризисе еще одного брака, разворачиваются в затейливую историю о том, как неверна наша память и до какой степени сильно в нас желание прожить другую жизнь – какой бы внешне благополучной ни была эта, проживаемая в реальном времени.

"Вообще, для меня это отголосок фильма "Прошлым летом в Мариенбаде" Алана Рене… И мне хотелось рассказать историю о поколении людей, которые размышляют на тему: я могу прожить другую жизнь, и что было бы, если бы в какой-то момент, я сделал другой выбор", — рассказала Хазанова.